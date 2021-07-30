Corinthians segue no aguardo por Roger Guedes e não vai se envolver em rescisão na China

Crédito: Divulgação/Shandong Luneng

O Corinthians já admitiu publicamente o interesse em Roger Guedes e esse é, de fato, o principal alvo do clube para reforçar o ataque. No entanto, aquilo que parecia uma negociação com desfecho iminente, tem passado por entraves. Tudo por causa do impasse na rescisão contratual com o Shandong Luneng, da China, a qual o Timão não se envolverá, deixando a cargo do estafe do atleta. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja atletas do Timão com mais gols no Brasileirão de pontos corridos

Segundo apurou o LANCE!, a diretoria corintiana descarta completamente a possibilidade de desembolsar alguma compensação financeira para o clube chinês para adiantar a negociação. Primeiramente por não dispender desse tipo de valor e depois por não querer fazer nova divida por em meio a crise.

Por não ter valores pendentes com o Shandong, não existe o argumento usado por Renato Augusto, por exemplo, que estava há meio ano sem receber salários e negociou sua saída amigável. Dessa forma, os chineses querem receber alguma compensação pela rescisão e isso tem travado o acordo.O estafe de Roger Guedes é o encarregado de cuidar das tratativas e já sabe que o Corinthians não vai se envolver nesse assunto, por mais que hoje seja o principal interessado na contratação do atacante. O jogo duro dos chineses precisará ser destravado sem a participação do Alvinegro, que aguarda.

Como foi dito por Roberto de Andrade recentemente, o Timão apenas vai entrar oficialmente no assunto quando o jogador estiver livre. Embora as partes já tenham um acordo apalavrado sobre valores e tempo de contrato, isso é negado em público por motivos éticos e para evitar criar a expectativa, justamente pelo impasse já previsto nas conversas com os chineses.