Corinthians se reapresenta para semana de treinos; Boselli inicia transição física em campo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians iniciou a sua preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, no próximo domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada da competição. A novidade do dia foi a presença de Boselli, que iniciou sua transição física para voltar a jogar.Antes da apresentação, todos os atletas, comissão técnica e funcionários do CT realizaram teste para detecção do coronavírus. Segundo o clube, os 105 exames deram resultado negativo. Na próxima quinta-feira, novos testes serão feitos.

TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Na atividade do dia, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no último sábado, pela 21ª rodada do Brasileirão-2020, fizeram um trabalho regenerativo.Os demais atletas iniciaram o treino com um aquecimento no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), comandado pelo preparador físico Flávio de Oliveira. Depois, no Campo 3 (Roberto Rivellino), o técnico Vagner Mancini fez uma movimentação de posse de bola e marcação pressão.

Ao mesmo tempo, Anderson Batatais, auxiliar técnico da equipe, fez um trabalho com os defensores com cruzamentos e enfrentamentos de um contra um diante de um atacante. Na sequência, Mancini realizou um trabalho tático em campo reduzido. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta da pandemia de coronavírus. Sendo assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

A novidade do dia foi por conta do atacante Mauro Boselli, que iniciou a transição física e participou do aquecimento com o restante do grupo. O meio-campista Gabriel Pereira, também em transição, realizou o teste iô-iô, que avalia a parte física do atleta, e fez a movimentação inicial do treinamento. Ambos podem pintar entre os relacionados no próximo domingo.

Para enfrentar o Grêmio, Mancini terá os retornos certos de Fábio Santos, que não pôde enfrentar o Atlético-MG por conta de cláusula contratual, Otero, que retorna da seleção da Venezuela, e Xavier, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição do treinador. Os três devem ser titulares contra os gaúchos. Enquanto isso, Jemerson pode ser relacionado pela primeira vez e estrear.

Jô e Mateus Vital, diagnosticados com Covid-19, permanecem em isolamento, Cazares ainda está em recuperação de estiramento na coxa esquerda e, por isso, fora do jogo. Gustavo Silva, com estiramento na coxa direita, tem poucas chances de retornar. Roni, que levou o terceiro amarelo contra o Galo, está suspenso e é mais um que será desfalque certo no Corinthians.