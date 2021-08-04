Corinthians se reapresenta e segue preparação para duelo com o Santos

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou e deu sequência na preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h, na Vila Belmiro, o Timão visita o Santos em jogo válido pela 15ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Retornando de descanso na último terça-feira, a equipe de preparação física comandou o aquecimento no Campo 1 e, em seguida, o técnico Sylvinho promoveu dois trabalhos de marcação pressão e passes em espaço reduzido.

Depois, no Campo 2, o treinador corintiano organizou um treinamento técnico-tático. Simultaneamente, ainda no Campo 1, os goleiros fizeram trabalhos específicos com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.Renato Augusto e Giuliano, segundo imagens publicadas pelo clube, participaram do treinamento com bola e ficam mais próximos de estrear pelo clube. Renato, porém, ainda não teve seu nome publicado no BID da CBF.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.