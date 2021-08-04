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futebol

Corinthians se reapresenta e segue preparação para duelo com o Santos

Depois do descanso na terça-feira, Sylvinho promoveu um trabalho técnico-tático com o elenco de olho na partida do próximo domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 16:28

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 16:28

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou e deu sequência na preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h, na Vila Belmiro, o Timão visita o Santos em jogo válido pela 15ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Retornando de descanso na último terça-feira, a equipe de preparação física comandou o aquecimento no Campo 1 e, em seguida, o técnico Sylvinho promoveu dois trabalhos de marcação pressão e passes em espaço reduzido.
Depois, no Campo 2, o treinador corintiano organizou um treinamento técnico-tático. Simultaneamente, ainda no Campo 1, os goleiros fizeram trabalhos específicos com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.Renato Augusto e Giuliano, segundo imagens publicadas pelo clube, participaram do treinamento com bola e ficam mais próximos de estrear pelo clube. Renato, porém, ainda não teve seu nome publicado no BID da CBF.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O Timão volta aos treinos nesta quinta-feira, novamente pela manhã, de olho no clássico diante do Santos, que acontece no próximo domingo. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 11ª colocação na tabela do Brasileirão-2021 com 17 pontos.

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