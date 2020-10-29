Corinthians se reapresenta e já treina de olho no duelo com o Internacional

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta quinta-feira, um dia após a derrota para o América-MG, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava e iniciou a preparação para o último jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Internacional pela 19ª rodada da competição.Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida da última quarta-feira, diante do América-MG, realizaram um trabalho regenerativo. O restante do elenco foi a campo para o treino comandado pelo técnico Vagner Mancini, que preparou uma movimentação de infiltração e finalizações.

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Para este sábado, Vagner Mancini poderá contar novamente com Fábio Santos e Otero, que foram desfalques na Copa do Brasil, uma vez que já haviam defendido o Atlético-MG na competição. Uma dúvida para o duelo com o Inter é a presença de Jô, que ainda se recupera de contratura na panturrilha. O centroavante está fora há 15 dias, desde a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR.

Uma baixa certa é Gustavo Mantuan, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e está fora da temporada. O jovem jogador, que vinha ganhando espaço com Mancini, só voltará a atuar no meio do ano que vem. É o mesmo caso de Danilo Avelar e de Ruan Oliveira. Ambos já estão em recuperação, enquanto Mantuan ainda aguarda a realização da cirurgia.