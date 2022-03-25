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Corinthians se reapresenta e inicia preparação para o Majestoso contra o São Paulo

Após pancada no joelho contra o Bugre, Gustavo Mantuan realizou tratamento com a equipe de fisioterapia e não participou das atividades do Timão...
LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2022 às 13:23

Publicado em 25 de Março de 2022 às 13:23

Um dia após eliminar o Guarani nos pênaltis e avançar às semifinais do Paulistão, o Corinthians se reapresentou nesta sexta-feira (25) no CT Joaquim Grava, iniciando a preparação para o jogo contra o São Paulo.> GALERIA - Relembre os jogos de mata-mata do Timão na Neo Química Arena
Como vem fazendo durante toda a temporada, no primeiro treino após uma partida, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Bugre permaneceram na parte interna do CT e realizaram um trabalho regenerativo.
Quem também não participou das atividades foi o atacante Gustavo Mantuan, que sofreu uma entrada forte no joelho direito na partida de quinta-feira. Ele realizou um tratamento com a equipe de fisioterapia e seu status para o Majestoso é indefinido.
> TABELA - Confira os jogos e simule a reta final do Paulistão
Como a imprensa não teve acesso ao treino, as informações foram passadas através do site oficial do clube, que não informou o status de Willian. O camisa 10 saiu na metade do segundo tempo com um incômodo no quadril e disse que estava com dificuldades para respirar.
Os demais atletas fizeram o aquecimento e um trabalho de enfrentamento em espaço reduzido promovido pelo técnico Vítor Pereira.
Quatro jogadores das categorias de base do Timão completaram o treinamento do dia: o zagueiro Alemão (2002), o lateral-direito Léo Maná (2004), o lateral-esquerdo Reginaldo (2001) e o meio-campista Biro (2004). O último foi relacionado por Vítor Pereira para a partida contra o Guarani.
Na manhã de sábado (26), o Corinthians faz o último treino para o clássico Majestoso de domingo, às 16h no Morumbi, contra o São Paulo, pela semifinal do Paulistão. Em caso de empate, o vencedor será definido nas penalidades.
Crédito: JúniorMoraeseGiulianodurantetreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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