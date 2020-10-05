Corinthians se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Santos

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta segunda-feira, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava e iniciou a preparação para mais um clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece nesta quarta-feira, às 19h, na Neo Química Arena, quando o Timão recebe o Santos pela 14ª rodada da competição nacional.A atividade do dia começou com um aquecimento intenso conduzido pelo preparador físico Anselmo Sbragia. Depois, os atletas foram para um trabalho técnico-tático sob o comando do técnico interino Dyego Coelho.

Na primeira parte, o treinador corintiano organizou um treino de ajuste posicional com os atletas. Depois, fez um trabalho específico de compactação da equipe. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde. Dessa forma, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.Para o clássico desta quarta-feira, Coelho terá dois desfalques confirmados: Otero, convocado pelo seleção da Venezuela, e Cantillo, convocado pela seleção da Colômbia. Ambos vão disputar as primeiras partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2020 nos próximos dias. Assim, eles deve ser desfalque em até três jogos do Corinthians pelo Brasileirão-2020.

Com as ausências desses dois estrangeiros, Araos deve voltar para a lista de relacionados, já que ficou fora dos últimos três compromissos corintianos (o primeiro da série foi por conta de suspensão). Um provável Timão é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Gabriel (Xavier) e Roni (Camacho ou Ramiro); Léo Natel, Luan (Cazares) e Mateus Vital (Cazares); Jô.