Corinthians se reapresenta com nove 'reforços' da base; veja a lista

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou e deu início à preparação para a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Na próxima quinta, às 21h30, o Timão visita o Internacional, no Beira-Rio. A novidade do dia foi a presença de "reforços" da base do clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida de ontem, diante do Vasco, fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais jogadores foram ao gramado para o treinamento, que contou com nove atletas das categorias de base, que podem receber oportunidades em breve.

Do sub-20Mandaca (volante - 19 anos)Matheus Araújo (meia - 18 anos)Antony (atacante - 19 anos)Cauê (atacante - 18 anos)Felipe Augusto (atacante - 17 anos).

Do sub-23Igor Morais (zagueiro - 22 anos)John (zagueiro - 19 anos)Igor Formiga (lateral-direito - 22 anos)Vitinho (meia - 20 anos)O técnico Vagner Mancini promoveu, no Campo 4 (Cláudio Christóvam de Pinho), um coletivo mesclando os jovens da base com os jogadores da equipe principal, conforme o próprio treinador havia adiantado na coletiva após o empate em 0 a 0 com o Vasco, no último domingo, na Neo Química Arena.

- A partir de amanhã (segunda-feira), por exemplo, teremos sete, oito atletas da base inseridos no dia a dia, são atletas que vão se juntar a outro da base que já tiveram oportunidades, que é o caso do (Lucas) Pitón, Xavier, GP (Gabriel Pereira), Raul (Gustavo), do Roni, então num momento delicado financeiramente do clube, nós temos que tentar fazer essa reestruturação de uma forma inteligente, que é a utilização dos meninos da base - disse Mancini.

Os meninos devem ser utilizado já no Paulistão, uma vez que a competição permite a inscrição ilimitada de atletas nascidos até o ano 2000 e que tenham um ano de clube na chamada "lista B". Vitinho, Antony, Matheus Araújo, Cauê, Felipe Augusto podem entrar nessa lista, pois se encaixam nos pré-requisitos.

Já Igor Morais e Igor Formiga estouraram a idade, e Mandaca e John têm menos de um ano na base do clube, portanto esses quatro teriam que ser inscritos na lista A, quem tem limite de 26 jogadores. Nos próximos dias, a comissão técnica deverá fazer uma avaliação sobre quem deverá seguir ou não com o elenco.