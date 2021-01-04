Corinthians se reapresenta após folga e faz o primeiro treino de 2021

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta segunda-feira, o Corinthians se reapresentou após o período de quatro dias de folga de fim de ano e realizou o primeiro treino em 2021, no CT Joaquim Grava. O Timão deu sequência à preparação para o próximo compromisso da equipe, diante do Fluminense, no próximo dia 13, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Nessa atividade do dia, o técnico Vagner Mancini dividiu o elenco nos Campos 1 (Ronaldo Soares Giovanelli) e 2 (José Ferreira Neto). No primeiro, os atletas participavam de um circuito de atividades sob a supervisão do preparador físico Flávio de Oliveira. No outro campo, Mancini e seu auxiliar, Anderson Batatais, promoveram um treinamento de posse de bola em campo reduzido. Os atletas se revezavam em cada campo ao longo do trabalho.

Recuperado da Covid-19, o atacante Jonathan Cafú treinou com o restante do grupo, após cumprir a quarentena necessária para quem adquire a doença. Ele deve estar à disposição da comissão técnica para enfrentar o Fluminense. Desfalque certo para a partida é Ramiro, que levou o terceiro amarelo contra o Botafogo e está suspenso. Em contrapartida, Bruno Méndez retorna ao time. Após a atividade do dia, o novo presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, se reuniu com os jogadores e apresentou o diretor de futebol, Roberto de Andrade, e o gerente de futebol, Alessandro Nunes.