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futebol

Corinthians se reapresenta após derrota; escalação pode ter mudanças

Jogadores que atuaram por mais de 45 minutos realizaram um trabalho regenerativo, enquanto demais trabalharam no campo. Goiás, fora de casa, é o próximo adversário
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Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2020 às 17:05
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta segunda-feira (31), o Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava e deu início à preparação para mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta (02), às 19h15, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, o Timão visita o Goiás pela sétima rodada da competição.
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no último domingo (30), diante do São Paulo, realizaram um trabalho de recuperação física. Os demais atletas participaram de um trabalho técnico-tático comandado pelo técnico Tiago Nunes.
O Corinthians não tem jogadores suspensos e nem lesionados, mas Tiago Nunes pode fazer mudanças na equipe por conta da maratona de jogos e teste de novos esquemas.
Uma possível escalação tem Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley (Lucas Piton); Éderson, Cantillo e Luan (Araos); Ramiro, Léo Natel (Gustavo Mosquito) e Jô (Boselli).
Na manhã desta terça (1), dia do aniversário de 110 anos do clube, o Corinthians fará o último treino antes da próxima partida. À tarde, a equipe viaja à capital goiana.

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