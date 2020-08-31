Corinthians se reapresenta após derrota; escalação pode ter mudanças

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta segunda-feira (31), o Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava e deu início à preparação para mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta (02), às 19h15, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, o Timão visita o Goiás pela sétima rodada da competição.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no último domingo (30), diante do São Paulo, realizaram um trabalho de recuperação física. Os demais atletas participaram de um trabalho técnico-tático comandado pelo técnico Tiago Nunes.

O Corinthians não tem jogadores suspensos e nem lesionados, mas Tiago Nunes pode fazer mudanças na equipe por conta da maratona de jogos e teste de novos esquemas.

Uma possível escalação tem Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley (Lucas Piton); Éderson, Cantillo e Luan (Araos); Ramiro, Léo Natel (Gustavo Mosquito) e Jô (Boselli).