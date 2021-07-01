Corinthians se reapresenta após clássico e inicia preparação para encarar o Internacional

Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians se reapresentou após o empate em 0 a 0 no clássico contra o São Paulo e iniciou a preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, às 21h, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Internacional, em jogo válido pela 9ª rodada. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Os atletas que iniciaram o jogo da última quarta-feira fizeram um trabalho de recuperação pelo desgaste da partida. Os demais jogadores foram ao Campo 1, onde a equipe de preparação física comandou o aquecimento.
Em seguida, no Campo 2, o técnico Sylvinho e seu auxiliar, Doriva, comandaram um treinamento de passes, movimentações e marcação pressão em espaço curto. Por fim, os atletas participaram de enfrentamento em campo reduzido.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O Timão vai contar com o retorno de Araos, que estava suspenso pelo terceiro amarelo contra o São Paulo. Por outro lado, Léo Natel segue em transição depois de se recuperar de luxação no ombro esquerdo, assim como Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan, que vêm de cirurgia no joelho. Jemerson e Otero estão sem contrato com o clube e não fazem mais parte do grupo. Na tarde desta sexta-feira, o Corinthians fecha a preparação para encarar o Internacional. Atualmente, o Alvinegro tem dez pontos no Brasileirão-2021 e ocupa a 10ª posição na tabela após oito rodadas disputadas na competição.