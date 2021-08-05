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Corinthians se posiciona contra liminar que dá direito a torcida nos jogos com mando do Flamengo

STJD deferiu pedido do Fla em ter público limitado em suas partidas por competições CBF. Timão considera que medida lesa regulamento e conselho técnico do Brasileirão...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 23:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 23:41
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Corinthians se mostrou contrário à decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que permitiu a presença de público nos jogos do Flamengo como mandante nas competições organizadas pela CBF, após o clube carioca entrar com a solicitação via liminar.
Através das suas redes sociais, o Timão afirma que a decisão do Superior fere o regulamento da Série A do Campeonato Brasileiro, bem como o seu conselho técnico.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos Além do Timão, os demais clubes paulistas que estão na elite do futebol brasileiro, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo também foram contrários.
Com um faturamento representantivo em jogos na Neo Química Arena, o Corinthians é um dos times mais lesados com a ausência de públicos nos estádios há quase dois anos, devido a pandemia do novo coronavírus.
Para o Timão, o retorno de torcedores nos estádios em jogos nacionais só será consentida pelo clube após uma nova reunião com a decisão sendo tomada colegiadamente.

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