Corinthians se posiciona contra liminar que dá direito a torcida nos jogos com mando do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Corinthians se mostrou contrário à decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que permitiu a presença de público nos jogos do Flamengo como mandante nas competições organizadas pela CBF, após o clube carioca entrar com a solicitação via liminar.

Através das suas redes sociais, o Timão afirma que a decisão do Superior fere o regulamento da Série A do Campeonato Brasileiro, bem como o seu conselho técnico.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos Além do Timão, os demais clubes paulistas que estão na elite do futebol brasileiro, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo também foram contrários.

Com um faturamento representantivo em jogos na Neo Química Arena, o Corinthians é um dos times mais lesados com a ausência de públicos nos estádios há quase dois anos, devido a pandemia do novo coronavírus.