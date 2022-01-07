Corinthians se interessa por goleiro da Ponte Preta, conversa com o estafe do atleta, mas sem abrir negociação

De olho em um reserva para o goleiro Cássio, que teve a renovação de contrato anunciada nesta quinta-feira (6), o Corinthians está interessado no goleiro Ivan, atualmente na Ponte Preta. A diretoria do Timão buscou informações sobre o arqueiro de 24 anos, entrou em contato com o estafe do atleta, mas, até o momento, não abriu negociações.

A informação do interesse corintiano foi publicada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola, em seu blog no Yahoo Esportes.

A tendência é que qualquer avanço nas tratativas só aconteça nas próximas semanas, quando Fernando Garcia, principal responsável pelo gerenciamento da carreira de Ivan, retorne de viagem. Há um bom relacionamento entre o empresário e a direção do Alvinegro.

O que pode atrapalhar um possível avanço é que partes dos valores de uma eventual venda do goleiro já está comprometido pela Ponte por conta de dívidas de empréstimos. Inicialmente, o valor estipulado pela Macaca para a venda de Ivan é de 5 milhões de euros (R$ 32 mi), mas a quantia pode ser negociada caso o interesse corintiano se transforme em proposta.

A ideia do Corinthians em buscar o goleiro ponte pretano é ter uma opção de mais confiança para a reserva de Cássio, já que Matheus Donelli, ainda que visto como promissor, não passa a segurança necessária caso seja exigido por um período de tempo grande..