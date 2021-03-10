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futebol

Corinthians se destaque em torneios de automobilismo virtual

No total a Timão Racing conquistou três títulos, um coletivo e dois individuais...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 20:43

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 20:43
Crédito: Divulgação/Timão Racing
Na primeira temporada de Automobilismo Virtual do Brasil, o Corinthians se destacou com três títulos: coletivo, na Indycar Series, e individuais com Adriano Pinheiro, na mesma categoria, e Enzo Sampaio, de 17 anos, na Global Mazda, espécie de categoria de base para iniciantes na modalidade.
>> Confira a tabela do Campeonato Paulista de Futebol e simule os jogosAdriano conquistou o bicampeonato da Indycar, com o carro Dallara IR-18. Em todas as corridas da competição o corintiano pegou pódio (duas vitórias, três segunda colocação e uma terceira). No total, Pinheiro registrou 149 pontos, com vantagem de 30 para o segundo colocado, Romar Arns, que representou a equipe Sul-Brasil.
Já no coletivo, o Corinthians não ficou apenas com a primeira colocação, com João Ritter, terceiro colocado no individual, Bruno Vasconcelos e Silvio Sanchez, como garantiu o segundo lugar, com o trio liderado justamente por Adriano Pinheiro, ao lado de Alexandre Rigon e Beto Sousa.
O Timão também fez dobradinha na "base", já que atrás de Enzon Sampaio, o argentino Juan manuel Fernández, que tem contrato com o Alvinegro até o fim deste ano, ficou na segunda posição.
Embora a temporada esteja chegando ao fim, a Timão Racing ainda briga pelos dois últimos títulos restantes em ambas. Até o momento, a equipe registra, além dos três títulos, que podem se tornar cinco, 49 pódios.

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