Corinthians se despede do Brasileirão sub-20 com empate na última rodada

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians visitou o Botafogo para a disputa da última partida válida pela fase de classificação do Campeonato Brasileiro sub-20. O Timão empatou com o adversário em 2 a 2, com gols de Keven e Giovane.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians
Apesar do ponto conquistado, os Filhos do Terrão se despediram da competição nacional com 27 pontos, ocupando a 13ª posição, mas apenas os oito melhores colocados avançaram. Após um inicio bem ruim, a equipe teve uma campanha de recuperação com sete vitórias, seis empates e seis derrotas.
Já com poucas chances de classificação, o Corinthians começou bem a partida contra o Fogão e logo aos cinco minutos do primeiro tempo abriu o placar. Após desarme de Mandaca, Cauê acionou Keven, que marcou um belo gol.Depois, aos 31 minutos, o Timão chegou ao segundo gol, quando Mandaca acertou cruzamento da esquerda para Giovane, dentro da área, finalizar e ampliar o marcador ainda na primeira etapa, encaminhando a vitória.
No segundo tempo, porém, o Botafogo voltou melhor e conseguiu chegar ao empate com Juninho, batendo pênalti aos 18 minutos, depois com Kauê, ao 43, acertando bonito chute de fora da área para colocar números finais no placar. Vale destacar que o Fogão é um dos oito classificados para o mata-mata.
O Corinthians volta a entrar em campo neste sábado, pelo Campeonato Paulista sub-20, quando o Timão enfrenta o Velo Clube, na casa do adversário, às 15h, com transmissão da Eleven Sports. Este será o primeiro duelo dos Filhos do Terrão após avançarem para a segunda fase do estadual.