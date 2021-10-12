Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians se despede do Brasileirão sub-20 com empate na última rodada

Timão empatou em 2 a 2 com o Botafogo, fora de casa, mas não conseguiu ficar entre os oito melhores na fase de classificação. Os gols foram marcados por Keven e Giovane...
LanceNet

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 18:04

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Na tarde desta terça-feira, o Corinthians visitou o Botafogo para a disputa da última partida válida pela fase de classificação do Campeonato Brasileiro sub-20. O Timão empatou com o adversário em 2 a 2, com gols de Keven e Giovane.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians
Apesar do ponto conquistado, os Filhos do Terrão se despediram da competição nacional com 27 pontos, ocupando a 13ª posição, mas apenas os oito melhores colocados avançaram. Após um inicio bem ruim, a equipe teve uma campanha de recuperação com sete vitórias, seis empates e seis derrotas.
Já com poucas chances de classificação, o Corinthians começou bem a partida contra o Fogão e logo aos cinco minutos do primeiro tempo abriu o placar. Após desarme de Mandaca, Cauê acionou Keven, que marcou um belo gol.Depois, aos 31 minutos, o Timão chegou ao segundo gol, quando Mandaca acertou cruzamento da esquerda para Giovane, dentro da área, finalizar e ampliar o marcador ainda na primeira etapa, encaminhando a vitória.
No segundo tempo, porém, o Botafogo voltou melhor e conseguiu chegar ao empate com Juninho, batendo pênalti aos 18 minutos, depois com Kauê, ao 43, acertando bonito chute de fora da área para colocar números finais no placar. Vale destacar que o Fogão é um dos oito classificados para o mata-mata.
O Corinthians volta a entrar em campo neste sábado, pelo Campeonato Paulista sub-20, quando o Timão enfrenta o Velo Clube, na casa do adversário, às 15h, com transmissão da Eleven Sports. Este será o primeiro duelo dos Filhos do Terrão após avançarem para a segunda fase do estadual.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados