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futebol

Corinthians se anima com retorno de Sidcley após treinos no isolamento

Lateral-esquerdo, que teve dificuldades para adquirir a melhor forma física antes da paralisação, voltou elogiado pela comissão técnica e pode retomar a titularidade...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 11:00

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O período de treinos durante o isolamento provocado pela pandemia de coronavírus pode ter trazido um "reforço" para a lateral esquerda do Corinthians, mas não se trata de uma nova contratação e sim da recuperação de um jogador que não estava bem antes da paralisação: Sidcley, que foi elogiado pela comissão técnica nesta retomada e pode voltar ao time titular.Contratado no início da temporada por empréstimo junto ao Dynamo de Kiev, da Ucrânia, o lateral não chegou ao clube paulista com as melhores condições físicas, algo atestado até mesmo pelo técnico Tiago Nunes, durante a Florida Cup. Seu último jogo na Europa havia sido no fim de setembro de 2019, ou seja, mais de três meses até estrear pelo Timão, algo que acabou fazendo diferença.
Com a pré-temporada apertada pela viagem aos EUA e a disputa da fase preliminar da Copa Libertadores logo no início do ano, ele precisou estar pronto e à disposição do treinador antes de readquirir por completo a forma física ideal. E o resultado foi uma série de apenas quatro partidas oficiais com atuações abaixo da média e a consequente perda da posição de titular para os jovens Lucas Piton (recém-promovido da base) e Carlos Augusto.

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