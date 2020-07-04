Corinthians se anima com retorno de Sidcley após treinos no isolamento

O período de treinos durante o isolamento provocado pela pandemia de coronavírus pode ter trazido um "reforço" para a lateral esquerda do Corinthians, mas não se trata de uma nova contratação e sim da recuperação de um jogador que não estava bem antes da paralisação: Sidcley, que foi elogiado pela comissão técnica nesta retomada e pode voltar ao time titular.Contratado no início da temporada por empréstimo junto ao Dynamo de Kiev, da Ucrânia, o lateral não chegou ao clube paulista com as melhores condições físicas, algo atestado até mesmo pelo técnico Tiago Nunes, durante a Florida Cup. Seu último jogo na Europa havia sido no fim de setembro de 2019, ou seja, mais de três meses até estrear pelo Timão, algo que acabou fazendo diferença.