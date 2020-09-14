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futebol

Corinthians repudia intimidação de torcedores ao elenco em aeroporto

Clube soltou nota oficial nesta segunda-feira em razão das ameaças e da intimidação dirigidas aos jogadores na noite do último domingo no Aeroporto de Guarulhos...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 11:05

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 11:05
Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Na manhã desta segunda-feira, o Corinthians se manifestou oficialmente sobre os eventos ocorridos na noite do último domingo, no Aeroporto de Guarulhos, quando um grupo de torcedores recepcionou o elenco alvinegro de forma hostil com cobranças, ameaças e xingamentos. A ação foi mostrada ao vivo pela reportagem da TV Gazeta, que estava no local na hora do desembarque.Houve corre-corre de jogadores diretamente para o ônibus do clube que aguardava a delegação que seria levada para o CT Joaquim Grava. Atletas mais experientes como Cássio, que precisou ser escoltado pelos seguranças do clube, e Gil, foram os mais cobrados pelo grupo de corintianos que foi até o aeroporto protestar. A princípio não houve feridos na confusão.
Na nota divulgada nesta manhã, um dia após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã, o Timão repudiou e lamentou as "ameaças" e a "intimidação" como forma de ganho esportivo, além disso defendeu o caráter dos jogadores e avisou que a resposta será dada dentro de campo.Confira a nota oficial na íntegra:
"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente as cenas ocorridas no último domingo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, e ressalta que sempre zelará pela integridade física de atletas e funcionários.
Este é um ano em que a torcida do Corinthians faz enorme falta. Não ter a Fiel nos empurrando nas arquibancadas da Neo Química Arena e do Brasil, jogo após jogo, é parte de um vazio com o qual precisamos nos acostumar urgentemente.
Quem já teve essa torcida do lado sempre sentirá essa ausência. Mas não acreditamos em intimidação e ameaças como forma de obter resultados esportivos.
O momento pede tranquilidade, trabalho e responsabilidade conjunta. Temos plena confiança no grupo de jogadores que formamos. Conhecemos o caráter e o profissionalismo desses atletas, das conquistas de que muitos fizeram parte às situações mais difíceis deste ano.
Confiamos que a resposta necessária será dada em campo.
AtenciosamenteSport Club Corinthians Paulista"

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