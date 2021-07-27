Corinthians renova com Rodrigo Varanda​; jovem deve ser negociado com o Red Bull Bragantino​

Crédito: Reprodução/Instagram

O Corinthians renovou, nesta terça-feira, o contrato com o jovem Rodrigo Varanda, que em breve deve se transferir para o Red Bull Bragantino. O jovem de 18 anos tinha vínculo somente até o início do ano que vem e definiu os novos termos para garantir uma compensação financeira ao clube. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Varanda é alvo de interesse do Bragantino e a equipe do interior deve ser mesmo o destino do jovem atacante. Com vínculo apenas até o fim de janeiro de 2022, ele poderia em breve assinar um pré-contrato com outro clube, por isso o Timão promoveu essa extensão contratual até fim de janeiro de 2024. Dessa forma, ele não sairá do Parque São Jorge de forma "gratuita".

Segundo apurou o LANCE!, a ida para o Bragantino é iminente e depende somente do acerto financeiro entre as partes envolvidas pela venda da revelação da base corintiana. A previsão é de que isso aconteça em breve.

Após um bom inicio de temporada com Vagner Mancini, ele perdeu espaço e acabou não recebendo mais chances, sendo raramente relacionado para o banco de reservas. Com Sylvinho, por exemplo, ele ainda não atuou. Seu último jogo foi no dia 25 de abril, em clássico contra o Santos, pelo Paulistão-2021.