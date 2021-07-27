AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians renova com Rodrigo Varanda​; jovem deve ser negociado com o Red Bull Bragantino​
futebol

Corinthians renova com Rodrigo Varanda​; jovem deve ser negociado com o Red Bull Bragantino​

Atacante tinha contrato apenas até o início de 2022 e prorrogou vínculo para garantir uma compensação financeira ao Timão, que tem conversas adiantadas com o Massa Bruta...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 16:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2021 às 16:57
Crédito: Reprodução/Instagram
O Corinthians renovou, nesta terça-feira, o contrato com o jovem Rodrigo Varanda, que em breve deve se transferir para o Red Bull Bragantino. O jovem de 18 anos tinha vínculo somente até o início do ano que vem e definiu os novos termos para garantir uma compensação financeira ao clube. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Varanda é alvo de interesse do Bragantino e a equipe do interior deve ser mesmo o destino do jovem atacante. Com vínculo apenas até o fim de janeiro de 2022, ele poderia em breve assinar um pré-contrato com outro clube, por isso o Timão promoveu essa extensão contratual até fim de janeiro de 2024. Dessa forma, ele não sairá do Parque São Jorge de forma "gratuita".
Segundo apurou o LANCE!, a ida para o Bragantino é iminente e depende somente do acerto financeiro entre as partes envolvidas pela venda da revelação da base corintiana. A previsão é de que isso aconteça em breve.
Após um bom inicio de temporada com Vagner Mancini, ele perdeu espaço e acabou não recebendo mais chances, sendo raramente relacionado para o banco de reservas. Com Sylvinho, por exemplo, ele ainda não atuou. Seu último jogo foi no dia 25 de abril, em clássico contra o Santos, pelo Paulistão-2021.
Na tarde desta terça-feira, o pai do jogador, Rogério Varanda, publicou nos stories de seu Instagram uma foto da assinatura da renovção contrato.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Militar apreende drogas e prende dois suspeitos durante operação em Anchieta
Dono de motel é preso por suspeita de usar o local para tráfico em Anchieta
Imagem de destaque
Kerry blue terrier: conheça características do cachorro dessa raça 
Caio de Souza Sá, vulgo "Caio Capeta", 29 anos
'Caio Capeta': acusado de ataque que vitimou inocente em Vitória é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados