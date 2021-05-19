Corinthians renova com João Victor até 2023; multa é de mais de R$ 320 milhões

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O zagueiro João Victor renovou o seu contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2023. O Timão anunciou a informação nesta quarta-feira (19).

Conforme apurou o L!, a multa rescisória do defensor a partir de agora é de 50 milhões de euros (R$ 322,2 mi) para equipes internacionais e R$ 100 mi para negociações com agremiações brasileiras.

>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogos do TimãoRevelação corintiana, João passou por dois empréstimos na última temporada, a primeira para a Inter de Limeira, onde disputou o Campeonato Paulista, e a segunda defendendo o Atlético-GO, onde foi titular com Vagner Mancini, treinador que reencontrou no Corinthians nesta temporada, mas foi demitido no último fim de semana, após perder para o Palmeiras por 2 a 0 e ser eliminado no Paulistão.

– Quando eu saí do clube por empréstimo, coloquei uma meta de que queria ganhar experiência para voltar ao Timão e fazer história com essa camisa. Estou muito feliz com a renovação e quero dar muitas alegrias para a torcida – disse ao site oficial do Timão

João Victor fez oito jogos nesta temporada e nas últimas partidas tem sido titular da zaga ao lado de Jemerson e Raul.