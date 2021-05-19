Corinthians renova com João Victor até 2023; multa é de mais de R$ 320 milhões

O zagueiro João Victor renovou o seu contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2023. O Timão anunciou a informação nesta quarta-feira (19).
Conforme apurou o L!, a multa rescisória do defensor a partir de agora é de 50 milhões de euros (R$ 322,2 mi) para equipes internacionais e R$ 100 mi para negociações com agremiações brasileiras.
>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogos do TimãoRevelação corintiana, João passou por dois empréstimos na última temporada, a primeira para a Inter de Limeira, onde disputou o Campeonato Paulista, e a segunda defendendo o Atlético-GO, onde foi titular com Vagner Mancini, treinador que reencontrou no Corinthians nesta temporada, mas foi demitido no último fim de semana, após perder para o Palmeiras por 2 a 0 e ser eliminado no Paulistão.
– Quando eu saí do clube por empréstimo, coloquei uma meta de que queria ganhar experiência para voltar ao Timão e fazer história com essa camisa. Estou muito feliz com a renovação e quero dar muitas alegrias para a torcida – disse ao site oficial do Timão
João Victor fez oito jogos nesta temporada e nas últimas partidas tem sido titular da zaga ao lado de Jemerson e Raul.
- Esse sonho começou quando o então treinador do sub-20 Dyego Coelho nos procurou pedindo um zagueiro pelo lado direito que chegasse e já mostrasse condições de assumir a titularidade e vestir a camisa. Indiquei imediatamente o João Victor, que havia acabado de deixar o Atlético-MG e estava incorporado ao profissional do Coimbra para a disputa do Campeonato Mineiro. Somos muito gratos ao Corinthians e ao Coelho e ficamos muito felizes em acompanhar de perto essa linda história sendo escrita - comentou ao LANCE! Daniel de Paiva, que empresaria o jogador ao lado de seu sócio Juliano Leonel.