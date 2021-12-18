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Corinthians renova com Grazi, que fará sua última temporada em 2022

Aos 40 anos, a meio-campista ficará por mais uma temporada no Timão antes de se aposentar do futebol. Clube iniciou uma sequência de anúncios de renovação...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2021 às 13:11

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 13:11

Após aquele que talvez tenha sido o melhor ano do clube, o Corinthians Feminino iniciou o planejamento para a próxima temporada e fez isso com um anúncio importante: a renovação de contrato com a lenda Grazi, que encerrará sua carreira quando 2022 terminar. A oficialização é a primeira de uma série de prorrogações contratuais que a diretoria pretende divulgar nos próximos dias.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Desde 2016 no Timão, Grazi é uma das mais experientes jogadoras do futebol feminino do país e construiu uma enorme história no time do Parque São Jorge. Ao todo, a meio-campista conquistou dez títulos com a camisa alvinegra, ou seja, fez parte de toda essa retomada e hegemonia nos últimos tempos. Aos 40 anos, ela tomou a decisão de encerrar a carreira no fim de 2022.
- Vou deixar um recado para a Fiel: em 2022 estaremos juntas, meu último ano de carreira e não poderia ser diferente, vai ser aqui, junto com vocês, agradecendo por tudo. 2021 entramos para a história, fizemos história, o ano dos tris e vai Corinthians - disse a capitã após o título do Paulistão.
Nessas seis temporadas com o Timão, Grazi completou 217 jogos e marcou 62 gols. Trata-se do clube que ela passou mais tempo em sua carreira. Além disso, a meio-campista disputou dois Jogos Olímpicos (2004 e 2012), dois Jogos Pan-Americanos (2007 e 2011) e três Copas do Mundo (1999, 2007 e 2011) com a Seleção Brasileira Feminina. Em Atenas, ela ficou com a medalha de prata.
A renovação com Grazi será apenas a primeira que o Corinthians anunciará, já que o clube prometeu em suas redes sociais que vai divulgar uma sequência delas. As goleiras Paty e Tainá Borges, a lateral Katisucia, a zagueira Giovanna Campiolo e a volante Diany já tiveram suas renovações publicadas no BID da CBF, mas até aqui nenhuma delas foi oficializada pelo clube Alvinegro.
Crédito: CapitãdoCorinthians,GrazilevantouataçadoPaulistãoFeminino(Foto:RodrigoGazzanel/Ag.Corinthians

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