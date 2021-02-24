Corinthians relaciona dois jovens da base para enfrentar o Internacional

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians segue com o intuito de mudar a filosofia de montagem do elenco para a temporada 2021 e dá mais uma amostra no duelo com o Internacional, nesta quinta-feira, pela última rodada do Brasileirão-2020. Isso porque Vagner Mancini relacionou dois jovens da base corintiana para viajarem com o grupo para Porto Alegre. São eles: o centroavante Cauê e o meia Matheus Araújo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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A dupla, que atua pela equipe sub-20 do Timão, vai receber a oportunidade de se juntar ao elenco profissional para essa partida decisiva da competição. Ambos estão treinando com o grupo desde o início da semana, ao lado de outros companheiros da base. Tanto o atacante quanto o meia estão inscritos no Campeonato Brasileiro e, por isso, tiveram a preferência na escolha.

Mandaca (volante), Vitinho (meia), Antony, Felipe e Rodrigo Varanda (atacantes), seguiram com o grupo principal nesta quarta-feira, a exemplo de segunda e terça, mas acabaram não sendo relacionados, pois não estão inscritos.