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Corinthians relaciona dois jovens da base para enfrentar o Internacional

Centroavante Cauê e o meia Matheus Araújo foram convocados pelo técnico Vagner Mancini para integrar a viagem para Porto Alegre por já estarem inscritos no Brasileirão...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 15:02

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 15:02
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians segue com o intuito de mudar a filosofia de montagem do elenco para a temporada 2021 e dá mais uma amostra no duelo com o Internacional, nesta quinta-feira, pela última rodada do Brasileirão-2020. Isso porque Vagner Mancini relacionou dois jovens da base corintiana para viajarem com o grupo para Porto Alegre. São eles: o centroavante Cauê e o meia Matheus Araújo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Veja jogadores “sumidos” que seu time poderia tentar contratar para 2021
A dupla, que atua pela equipe sub-20 do Timão, vai receber a oportunidade de se juntar ao elenco profissional para essa partida decisiva da competição. Ambos estão treinando com o grupo desde o início da semana, ao lado de outros companheiros da base. Tanto o atacante quanto o meia estão inscritos no Campeonato Brasileiro e, por isso, tiveram a preferência na escolha.
Mandaca (volante), Vitinho (meia), Antony, Felipe e Rodrigo Varanda (atacantes), seguiram com o grupo principal nesta quarta-feira, a exemplo de segunda e terça, mas acabaram não sendo relacionados, pois não estão inscritos.
Se eles atuarem, o Corinthians terá nove jogadores da base que subiram e atuaram pelo time principal nesta temporada, os outros sete são: Lucas Piton, Gabriel Pereira, Ruan Oliveira, Gustavo Mantuan, Xavier, Roni e Raul Gustavo.

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