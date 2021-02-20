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Corinthians reinaugura Capela São Jorge em sua Sede Social

Em reabertura do local, missa com cerca de 100 pessoas é realizada na parte externa...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 16:44

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 16:44

Crédito: José Manoel Idalgo
Este sábado (20) contou com a reabertura da Capela São Jorge, na Sede Social do Corinthians, que estava fechada há cerca de um ano, por conta da pandemia do novo coronavírus e os protocolos implantados pela cidade de São Paulo para conter o surto. A cerimônia de reinauguração foi realizada na parte externa do local, já que contou com aproximadamente 100 pessoas, número recorde entre as missas realizadas na capela. Ainda assim, missas e batizados tendem a ser realizadas no interior do ambiente paroquial.
Para receber a reabertura, a Capela São Jorge passou por uma reforma nas últimas semanas.
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