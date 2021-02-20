Corinthians reinaugura Capela São Jorge em sua Sede Social

Este sábado (20) contou com a reabertura da Capela São Jorge, na Sede Social do Corinthians, que estava fechada há cerca de um ano, por conta da pandemia do novo coronavírus e os protocolos implantados pela cidade de São Paulo para conter o surto. A cerimônia de reinauguração foi realizada na parte externa do local, já que contou com aproximadamente 100 pessoas, número recorde entre as missas realizadas na capela. Ainda assim, missas e batizados tendem a ser realizadas no interior do ambiente paroquial.