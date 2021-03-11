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futebol

Corinthians registra mais dois casos de Covid-19 no elenco

Roni e André Luiz foram diagnosticados com a doença nesta quinta-feira (11) e já estão em isolamento...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 14:32

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 14:32
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Os problemas relacionados a Covid-19 seguem assombrando o elenco do Corinthians. Nesta quinta-feira (11) mais dois jogadores testaram positivo para a doença: o meia Roni e o atacante André Luis.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosA dupla já não participou do treinamento desta manhã no CT Joaquim Grava e ficará em isolamento por pelo menos mais 10 dias. O diagnostico foi comunicado ao clube no mesmo dia que Cássio, Fagner e Gabriel voltaram aos treinamentos, o meia Vitinho já tinha voltado a treinar nesta quarta-feira (10), portanto o Timão o plantel corintiano registra atualmente 12 casos de Covid-19: Guilherme Vicentini, Caíque França, Raul Gustavo, Fábio Santos, Lucas Piton, Camacho, Roni, Xavier, Ramiro, Ruan Oliveira, Cauê e André Luís.
Roni ficará afastado dos trabalhos no Timão após recuperar espaço no time titular. Na ausência de Gabriel, então e isolamento, Xavier, Camacho e Ramiro, que seguem em quarentena, a prata da casa fez dupla com Cantillo na primeira linha de meio-campo do Corinthians. O meia atuou durante 90 minutos contra Palmeiras e Ponte Preta, nas duas últimas rodadas do Paulistão.
Já André Luís retornou ao time do Parque São Jorge no início de fevereiro, após o Shangai Greenland, da China, não assumir a dívida que o clube sul-coreano do Daejeon Hana Citizen, onde o atacante estava emprestado. Desde o dia 19 de fevereiro, o atleta estava treinando com o elenco corintiano.
O Corinthians enfrenta o São Caetano, neste domingo (14), às 16h, no estádio Anacleto Campanella, pela quarta rodada do Paulistão. A pode ser a última do Estadual em duas semanas, já que São Paulo adotou uma fase emergencial de restrições para coibir o avanço do novo coronavírus, proibindo a realização de competições esportivas. No entanto, existe a possibilidade das próximas rodadas do Campeonato Paulista seja disputada em outro Estado brasileiro, possivelmente o Rio de Janeiro.

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