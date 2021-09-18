Corinthians reencontra Vagner Mancini; confira o que mudou desde a saída do treinador

Crédito: Montagem/Ag. Corinthians

O Corinthians vai ter um reencontro neste domingo, às 18h15, quando enfrentar o América-MG, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão-2021. Isso porque o técnico da equipe mineira é Vagner Mancini, que treinou o time alvinegro antes da chegada de Sylvinho. Desde a saída do antigo comandante, muita coisa mudou no clube: reforços, escalação e expectativas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Mancini deixou o Timão logo após a eliminação para o Palmeiras, na semifinal do Paulistão-2021. Antes disso, a equipe já havia sido eliminada na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ambas as quedas aconteceram com demonstrações de superioridade seus algozes e de fragilidade grande do próprio Corinthians, que parecia fadado a dias muito ruins na temporada.

Na temporada, o treinador acumulava 20 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 4 derrotas quando deixou o Timão, aproveitamento de 60% dos pontos disputados. Apesar de um retrospecto razoável no período, o trabalho não indicava evolução e uma nova alternativa foi tentada pela diretoria, que procurou Renato Gaúcho, Diego Aguirre e acabou contratando Sylvinho.O começo de trabalho do técnico foi de muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, incluindo uma eliminação para o Atlético-GO na Copa do Brasil. No Brasileirão, os resultados apontavam para uma briga contra o rebaixamento ou por uma vaga na Copa Sul-Americana. Sem contratações, o time não parecia mostrar melhora e a pressão do torcedor sobre a diretoria passou a aumentar.

No entanto, Sylvinho começou a acertar a equipe aos poucos, conquistando bons resultados e perspectiva de evolução, fugindo da margem da zona da degola. Em seguida, os reforços começaram a bater na porta: primeiro Giuliano, depois Renato Augusto. O time melhorou e a posição na tabela também, chegando no sexto lugar e bem perto da zona de Libertadores.

Depois, a confirmação da chegada de Róger Guedes, que já vinha sendo especulado há tempos aumentou mais um pouco a expectativa do torcedor corintiano, que nem parecia mais aquele da semifinal do Paulistão. Por fim, foi a vez de Willian chegar e essa euforia ganhar mais alguns patamares.

E olha que o camisa 10 nem estreou, o que deve acontecer justamente contra o América-MG de Vagner Mancini, que há quatro meses treinava um Corinthians que pouco se parece com o atual, tanto em termos de confiança, quanto expectativa e material humano. Neste domingo, o Timão reencontra não só um ex-comandante, mas também uma fase que mostra a evolução da equipe.

- O principal é o trabalho. Até mesmo antes da chegada do Willian, equipe já vinha dando resposta positiva. Sylvinho organizou e foi só acrescentando jogadores de qualidade. Expectativa muito grande, mas é preciso ser pé no chão. Não vai ser tudo mil maravilhas. Equipe do outro lado trabalha e busca neutralizar o Corinthians. Pés no chão para ter tranquilidade de que quando não sai como quer, ter noção que pode crescer como equipe e dentro da competição - afirmou Fagner durante coletiva na última sexta-feira.

Escalação do último jogo de Mancini com o Corinthians:Cássio; João Victor, Jemerson e Raul Gustavo; Mandaca, Ramiro, Gabriel, Luan e Lucas Piton; Otero e Cauê.