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Corinthians recusou opções para zaga por confiança em atletas da base para o setor; entenda

Timão possui quatro zagueiros disponíveis no elenco atual, mas diretoria acredita que defensores da base podem suprir lacunas na posição quando necessário...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2021 às 07:00
Crédito: Divulgação/Santos FC
O Corinthians deve se utilizar da categoria de base para reforçar o seu setor defensivo nesta temporada. Durante a janela de transferências que se encerrou na última terça-feira (31), alguns atletas da posição chegaram a ser oferecidos para a alta cúpula corintiana, entre eles o uruguaio Emiliano Velazquez que acertou com o rival Santos.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!​>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos Em todas as situações onde novos zagueiros foram apresentados ao Corinthians, a posição da diretoria foi confiar nas peças do elenco atual e na composição com jogadores da base.
Em meio ao período, o garoto Lucas Belezi, de 18 anos, chegou a ser relacionado a uma partida, contra o Atlético-MG, pela 12ª rodada do Brasileirão, no dia 17 de julho, mas segue integrando o elenco sub-20 no Campeonato Brasileiro da categoria onde, diferentemente da ocasião onde foi convocado para um compromisso da equipe profissional, tem atuado regularmente.
Em situações onde o técnico Sylvinho precisou compor o elenco nos treinamentos com peças para o sistema defensivo, outros jogadores de categorias inferiores foram chamados, como Léo Paraíso, da equipe sub-23.Durante a janela de transferências do meio da temporada, o Timão ficou perto de perder um zagueiro, Raul Gustavo, que chegou a certar com o Bordeaux, mas a equipe francesa recuou no negócio por estar em um período de fair play financeiro.
Atualmente, a zaga corintiana contra com os titulares da função, João Victor e Gil, além de Raul e Léo Santos. Danilo Avelar segue integrado ao grupo, está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho, mas o Corinthians expôs que irá rescindir o contrato do atleta, após ele ter sido o autor de um comentário racista durante um jogo online.

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