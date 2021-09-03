Corinthians recusou opções para zaga por confiança em atletas da base para o setor; entenda

Crédito: Divulgação/Santos FC

O Corinthians deve se utilizar da categoria de base para reforçar o seu setor defensivo nesta temporada. Durante a janela de transferências que se encerrou na última terça-feira (31), alguns atletas da posição chegaram a ser oferecidos para a alta cúpula corintiana, entre eles o uruguaio Emiliano Velazquez que acertou com o rival Santos.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!​>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos Em todas as situações onde novos zagueiros foram apresentados ao Corinthians, a posição da diretoria foi confiar nas peças do elenco atual e na composição com jogadores da base.

Em meio ao período, o garoto Lucas Belezi, de 18 anos, chegou a ser relacionado a uma partida, contra o Atlético-MG, pela 12ª rodada do Brasileirão, no dia 17 de julho, mas segue integrando o elenco sub-20 no Campeonato Brasileiro da categoria onde, diferentemente da ocasião onde foi convocado para um compromisso da equipe profissional, tem atuado regularmente.

Em situações onde o técnico Sylvinho precisou compor o elenco nos treinamentos com peças para o sistema defensivo, outros jogadores de categorias inferiores foram chamados, como Léo Paraíso, da equipe sub-23.Durante a janela de transferências do meio da temporada, o Timão ficou perto de perder um zagueiro, Raul Gustavo, que chegou a certar com o Bordeaux, mas a equipe francesa recuou no negócio por estar em um período de fair play financeiro.