Corinthians recria foto de Luan na comemoração do Mundial de 2012

Crédito: Ag. Corinthians

Em comemoração pelos oito anos da conquista do Mundial de Clubes da Fifa em 2012, o Corinthians divertiu seus torcedores na tarde desta quarta-feira, ao recriar uma foto que ficou famosas nas redes sociais por conta para participação de Luan, ainda como torcedor do clube, na comemoração da conquista. O momento foi reproduzido pelo meia e por três companheiros.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Segundo o perfil oficial do Timão no Twitter, a vontade de recriar aquela imagem partiu do próprio Luan para celebrar essa importante data. O meia-atacante nunca negou que é corintiano desde pequeno e já contou a história sobre o dia em que assistiu à final contra o Chelsea-ING com alguns amigos na rua. Anos depois, a foto viralizou na internet e revelou seu passado alvinegro.

Nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, juntamente com Gabriel Pereira, Xavier e Lucas Piton, Luan vestiu o mesmo modelo de camisa em que aparece na foto de oito anos atrás, para reproduzir o cenário do dia da comemoração. E a recepção nas redes sociais foi a melhor possível, principalmente em relação ao meia, que ainda não caiu totalmente nas graças do torcedor corintiano. A final