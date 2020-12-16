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futebol

Corinthians recria foto de Luan na comemoração do Mundial de 2012

Clube usou seu perfil no Twitter para reviver aquele momento em que o meia, como torcedor do Timão, celebrou a conquista, que completa oito anos nesta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 18:07

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 18:07

Crédito: Ag. Corinthians
Em comemoração pelos oito anos da conquista do Mundial de Clubes da Fifa em 2012, o Corinthians divertiu seus torcedores na tarde desta quarta-feira, ao recriar uma foto que ficou famosas nas redes sociais por conta para participação de Luan, ainda como torcedor do clube, na comemoração da conquista. O momento foi reproduzido pelo meia e por três companheiros.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Oito anos do Mundial do Corinthians em 2012: veja por onde andam os jogadores
Segundo o perfil oficial do Timão no Twitter, a vontade de recriar aquela imagem partiu do próprio Luan para celebrar essa importante data. O meia-atacante nunca negou que é corintiano desde pequeno e já contou a história sobre o dia em que assistiu à final contra o Chelsea-ING com alguns amigos na rua. Anos depois, a foto viralizou na internet e revelou seu passado alvinegro.
Nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, juntamente com Gabriel Pereira, Xavier e Lucas Piton, Luan vestiu o mesmo modelo de camisa em que aparece na foto de oito anos atrás, para reproduzir o cenário do dia da comemoração. E a recepção nas redes sociais foi a melhor possível, principalmente em relação ao meia, que ainda não caiu totalmente nas graças do torcedor corintiano. A final
Em 16 de dezembro de 2012, o Corinthians bateu o Chelsea-ING por 1 a 0, com gol de Paolo Guerrero, em Yokohama, no Japão e conquistou pela segunda vez o Mundial de Clubes da Fifa. Além do título, chamou a atenção a invasão corintiana nas arquibancadas do estádio e a grande atuação de Cássio.

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