Corinthians recebe proposta por Raul Gustavo; valores não agradam, mas negociação segue

O mercado do Corinthians continua agitado, mas dessa vez a situação é de uma possível saída de jogador. O alvo da vez é Raul Gustavo, que recebeu uma proposta de um clube de fora do país. Por enquanto, porém, os valores não agradaram ao Timão e a negociação deve ter novos capítulos em breve. A informação foi publicada pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Aos 22 anos, o zagueiro atualmente é reserva no time de Sylvinho, mas desperta o interesse do futebol do exterior constantemente. Dessa vez, nem os dirigentes alvinegros, nem o estafe do atleta revelam o nome do clube que fez a oferta, uma vez que há uma preocupação de o negócio ser prejudicado. O destino, segundo apurou a reportagem, deve ser o continente europeu.
O problema, no entanto, é que a primeira proposta que chegou ao Corinthians não agradou por conta do valor apresentado. A diretoria não descarta negociar o jogador, mas entende que a quantia envolvida pode ser maior. Além disso, o Timão quer continuar com uma porcentagem de Raul para o caso de uma venda futura, então todos esses detalhes fazem parte das conversas.Apesar de no primeiro momento o Corinthians ter negado a oferta, a negociação continua e novos valores devem ser apresentados nos próximos dias. Se os números forem do agrado dos dirigentes corintianos, a transferência tende a ser concretizada até o fim deste mês, quando se encerram as principais janelas de transferências da Europa.
O Corinthians enxerga em Raul Gustavo a possibilidade de fazer caixa, pois o clube pretende arrecadar entre R$ 90 milhões e R$ 100 milhões com a venda de jogadores. A necessidade de "fazer caixa", porém, não fará com que Duilio e sua diretoria liberem os atletas por qualquer valor, principalmente esses que fazem parte de uma lista com alto potencial de venda ao futebol europeu.
Desde meados de 2020 no elenco principal, o zagueiro já completou 12 jogos pelo Timão e marcou dois gols no período. Titular com Vagner Mancini nesta temporada, ele acabou perdendo espaço com Sylvinho no 11 inicial alvinegro. Se Raul sair, o Alvinegro deve ficar apenas com Léo Santos para a posição, ou terá de buscar alternativas nas categorias de base, como o jovem Belezi.