Corinthians recebe proposta por Raul Gustavo; valores não agradam, mas negociação segue

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O mercado do Corinthians continua agitado, mas dessa vez a situação é de uma possível saída de jogador. O alvo da vez é Raul Gustavo, que recebeu uma proposta de um clube de fora do país. Por enquanto, porém, os valores não agradaram ao Timão e a negociação deve ter novos capítulos em breve. A informação foi publicada pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Aos 22 anos, o zagueiro atualmente é reserva no time de Sylvinho, mas desperta o interesse do futebol do exterior constantemente. Dessa vez, nem os dirigentes alvinegros, nem o estafe do atleta revelam o nome do clube que fez a oferta, uma vez que há uma preocupação de o negócio ser prejudicado. O destino, segundo apurou a reportagem, deve ser o continente europeu.

O problema, no entanto, é que a primeira proposta que chegou ao Corinthians não agradou por conta do valor apresentado. A diretoria não descarta negociar o jogador, mas entende que a quantia envolvida pode ser maior. Além disso, o Timão quer continuar com uma porcentagem de Raul para o caso de uma venda futura, então todos esses detalhes fazem parte das conversas.Apesar de no primeiro momento o Corinthians ter negado a oferta, a negociação continua e novos valores devem ser apresentados nos próximos dias. Se os números forem do agrado dos dirigentes corintianos, a transferência tende a ser concretizada até o fim deste mês, quando se encerram as principais janelas de transferências da Europa.

O Corinthians enxerga em Raul Gustavo a possibilidade de fazer caixa, pois o clube pretende arrecadar entre R$ 90 milhões e R$ 100 milhões com a venda de jogadores. A necessidade de "fazer caixa", porém, não fará com que Duilio e sua diretoria liberem os atletas por qualquer valor, principalmente esses que fazem parte de uma lista com alto potencial de venda ao futebol europeu.