Corinthians recebe proposta do Apoel pelo atacante Léo Natel; confira detalhes

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians recebeu uma proposta de empréstimo do Apoel, do Chipre, pelo atacante Léo Natel.

A equipe europeia deseja contar com o jogador até o meio do ano que vem, pagando integralmente os salários do atleta. O valor de compra estaria fixado em 2,5 milhões de euros (R$ 15,3 mi na cotação atual).

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNatel já chegou a defender o Apoel, entre 2018 e 2019, à época emprestado pelo São Paulo. Na equipe do Chipre, o atacante disputou 31 partidas e marcou nove gols. No entanto, o empréstimo não foi renovado na ocasião e na sequência o jogador foi negociado em definitivo com o Timão.

Uma outra proposta internacional, por Léo Natel, esta vinda do marcado turco, também deve chegar nesta semana.

Em duas temporadas, Natel não se firmou com a camisa corintiana. Até aqui, são 54 jogos disputados e apenas quatro gols marcados. Neste ano esportivo, o atacante não foi às redes em 19 partidas.