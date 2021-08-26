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futebol

Corinthians recebe proposta do Apoel pelo atacante Léo Natel; confira detalhes

Clube do Chipre deseja contar com o jogador por empréstimo até o meio de 2022. Uma segunda proposta internacional pelo atleta deve chegar nesta semana...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 10:23

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 10:23
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians recebeu uma proposta de empréstimo do Apoel, do Chipre, pelo atacante Léo Natel.
A equipe europeia deseja contar com o jogador até o meio do ano que vem, pagando integralmente os salários do atleta. O valor de compra estaria fixado em 2,5 milhões de euros (R$ 15,3 mi na cotação atual).
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNatel já chegou a defender o Apoel, entre 2018 e 2019, à época emprestado pelo São Paulo. Na equipe do Chipre, o atacante disputou 31 partidas e marcou nove gols. No entanto, o empréstimo não foi renovado na ocasião e na sequência o jogador foi negociado em definitivo com o Timão.
Uma outra proposta internacional, por Léo Natel, esta vinda do marcado turco, também deve chegar nesta semana.
Em duas temporadas, Natel não se firmou com a camisa corintiana. Até aqui, são 54 jogos disputados e apenas quatro gols marcados. Neste ano esportivo, o atacante não foi às redes em 19 partidas.
O contrato de Léo Natel com o Corinthians tem validade até dezembro de 2024.

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