Corinthians recebe premiação de R$ 26,4 milhões no Brasileiro

O Corinthians encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro com uma derrota por 1 a 0 para o Juventude, no Alfredo Jaconi. Com 57 pontos, o Timão terminou em quinto lugar, uma posição abaixo de antes do início da rodada final.Com a quinta posição na tabela, o Alvinegro tem direito a R$ 26,4 milhões. Caso tivesse permanecido em quarto lugar, o clube paulista ganharia R$ 28 milhões.

- Queríamos a quarta (posição), estivemos nela por umas cinco rodadas, mas não ficamos navegando nela, nós a conquistamos. Muita gente afirma que nosso resultado é muito bom, ninguém antes disse que poderíamos estar na Libertadores com vaga direta. Foi com suor, trabalho e dedicação. Os atletas têm falado, vocês que não querem aceitar, mas os atletas têm falado do trabalho correto, honesto e de muita virtude - avaliou Sylvinho.Mesmo em quinto lugar, o Corinthians se garantiu na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. A vaga já estava assegurada desde o último domingo, quando a o time empatou com o Grêmio por 1 a 1 na Neo Química Arena.