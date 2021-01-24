Corinthians realiza último treino para encarar o Red Bull Bragantino; veja provável escalação

Com trabalho tático e insistência nas cobranças de falta para defesa e ataque, Vagner Mancini montou o último treino do Timão para a partida contra o Red Bull Bragantino...
Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 12:26

Crédito: Rodrigo Coca
O Corinthians realizou, no domingo (24), o último treino para o confronto da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino, na segunda-feira (25), às 20h, na Neo Química Arena.
O técnico Vagner Mancini iniciou as atividades do dia com instruções em vídeo durante uma reunião com o grupo. Em seguida, foi a campo e comandou um trabalho tático e de movimentação com a equipe que deve iniciar a partida.
O treinamento foi finalizado com repetições de cobranças de falta para defesa e ataque e penalidades.
Jemerson (estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo) e Lucas Piton (cirurgia na hérnia inguinal) são os únicos desfalques do Timão para o duelo.
A comissão técnica conta com os retornos do zagueiro Gil e do meio-campista Gabriel, que cumpriram suspensão na última partida. Ainda, o meia Otero foi liberado após ter testado positivo para Covid-19 e será relacionado.​Um provável Corinthians para enfrentar o Red Bull Bragantino seria: Cássio. Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro, Gustavo Silva, Cazares, Mateus Vital (Otero); Jô.
Léo Natel, Cantillo, Luan, Fagner, Gabriel, Otero, Camacho, Mateus Vital, Walter e Cássio estão pendurados e, se amarelados contra o Massa Bruta, irão perder o confronto contra o Bahia.

