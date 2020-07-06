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futebol

Corinthians realiza primeiro coletivo após a volta dos treinamentos

Tiago Nunes comandou um trabalho em campo reduzido na reapresentação do elenco após folga. Foi a primeira atividade deste tipo após a volta dos treinamentos no CT do clube
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LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 16:48

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 16:48

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Na manhã desta segunda-feira (06), o Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava para dar sequência à retomada de treinamentos após o retorno das atividades. Pela primeira vez desde o retorno, os jogadores realizaram um treino coletivo.
A atividade do dia foi dividida em três partes. Na primeira, os atletas realizaram um treinamento em espaço reduzido de ataque contra defesa. Depois, o técnico Tiago Nunes organizou um exercício tático para os sistemas defensivo e ofensivo. Por fim, os jogadores participaram de um coletivo de 11 contra 11 em meio campo.
Os atletas que perderam a primeira semana de atividades – além de Roni e Ruan Oliveira, atletas da base – realizaram o teste “iô-iô” como forma de aquecimento e participaram do restante do treino. Ficaram de fora apenas da terceira parte do treinamento. Gabriel Pereira, também da base, fez um treino físico separado do restante.
O elenco treinará novamente nesta terça (07), também pela manhã, no CT Joaquim Grava.

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