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futebol

Corinthians realiza atividade tática visando o São Caetano

Treinamento realizado no CT Joaquim Grava foi o penúltimo antes da partida contra o Azulão...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 12:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 12:58
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
No penúltimo treinamento antes do confronto diante do São Caetano, neste domingo (14), às 19h, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o elenco do Corinthians realizou uma atividade tática comandada pelo técnico Vagner Mancini na manhã desta sexta-feira (12).O elenco do Timão que teve mais duas baixas por Covid-19, Roni e André Luís, na última quinta-feira (11), conta com 16 desfalques até o momento para o confronto diante do Azulão, sendo 12 por contaminação ao novo coronavírus e quatro atletas entregues ao Departamento Médico.
Os números diagnosticados com a Covid era maiores, mas nesta semana o goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner e os meias Gabriel e Vitinho terminaram os seus períodos de isolamento e voltaram a treinar. Outros jogadores podem retornar aos trabalhos neste sábado (13), mas pela proximidade com o duelo pelo Paulistão dificilmente deverão ser relacionados.
Além dos problemas no plantel, o surto de coronavírus também atingiu outros setores do clube, como a comissão técnica e diretoria, fazendo com que funcionários que não foram contaminados com a doença estejam acumulando funções nas últimas semanas, caso como do técnico Vagner Mancini. A ausência de alguns colaboradores tem aumentado a dificuldade do Corinthians na preparação dos últimos três jogos.
O Timão está invicto neste Campeonato Paulista, com dois empates e uma vitória, esta conquistada na última rodada, após vitória por 2 a 1, de virada, contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena.
>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogos

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