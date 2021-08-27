Corinthians quita salários atrasados do elenco principal e parte do auxílio para a base

O Corinthians vive a expectativa pelo anúncio de mais reforços, mas nos bastidores também trabalha para acertar as contas pendentes. Uma delas foi resolvida na última quinta-feira: o pagamento dos salários em atraso relativos ao mês de junho, que deveriam ter sido depositados no início de agosto. A informação foi publicada pelo Meu Timão e confirmada pelo LANCE!.
Em entrevista ao programa Jogo Aberto, da Band, o meia Giuliano também confirmou o pagamento dos valores em atraso, que venceram no último dia 6.
- Sim, o clube nos pagou ontem, fizeram o pagamento do salário que estava em atraso do mês anterior - garantiu o camisa 11.
Além de pagar essa quantia devida ao elenco profissional, o clube conseguiu quitar uma parte da dívida de três meses em relação ao auxílio para os jovens das categorias de base que ainda não têm contrato profissional assinado.
Mesmo que esteja em reestruturação financeira e cortando gastos, o Corinthians segue vivendo com problemas de fluxo de caixa todo mês. Os bloqueios judiciais por conta de processos são alguns dos grandes problemas enfrentados pelo clube na luta por fechar as contas no azul. A tendência é que um novo pequeno atraso aconteça no início do mês de setembro.