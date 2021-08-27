Corinthians quita salários atrasados do elenco principal e parte do auxílio para a base

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians vive a expectativa pelo anúncio de mais reforços, mas nos bastidores também trabalha para acertar as contas pendentes. Uma delas foi resolvida na última quinta-feira: o pagamento dos salários em atraso relativos ao mês de junho, que deveriam ter sido depositados no início de agosto. A informação foi publicada pelo Meu Timão e confirmada pelo LANCE!.

Em entrevista ao programa Jogo Aberto, da Band, o meia Giuliano também confirmou o pagamento dos valores em atraso, que venceram no último dia 6.

- Sim, o clube nos pagou ontem, fizeram o pagamento do salário que estava em atraso do mês anterior - garantiu o camisa 11.

Além de pagar essa quantia devida ao elenco profissional, o clube conseguiu quitar uma parte da dívida de três meses em relação ao auxílio para os jovens das categorias de base que ainda não têm contrato profissional assinado.