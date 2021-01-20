Corinthians quita dívida com o Dínamo de Kiev por Sidcley e evita punição da Fifa

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians resolveu mais uma pendência financeira nos últimos dias. Dessa vez o clube conseguiu quitar a dívida de 500 mil euros que tinha com o Dínamo de Kiev-UCR pelo empréstimo de Sidcley. Com isso, está afastada a possibilidade de uma sanção na Fifa por conta desse caso. A informação foi divulgada primeiramente pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Contratado no início de 2020, o lateral-esquerdo chegou ao Timão emprestado, mas com status de titular pelo que havia feito em sua primeira passagem, em 2018. No entanto, há algum tempo parado na Ucrânia e com dificuldades para se readaptar ao futebol brasileiro, sofreu com problemas físicos e nunca conseguiu se firmar. Antes do fim do contrato, foi afastado e deixou o clube.

O empréstimo de Sidcley foi negociado por 500 mil euros (R$ 3,2 milhões na cotação atual) e podendo ser pago de forma parcelada, em quatro vezes. No entanto, por conta das consequências da pandemia de coronavírus, o Corinthians não conseguiu honrar os pagamentos, o que fez com que o Dínamo de Kiev levasse o caso para a Fifa, o que poderia causar sanções.