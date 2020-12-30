Corinthians quita dívida com clube uruguaio por Bruno Méndez

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians tirou mais um "problema" da frente neste fim de ano. Desta vez o clube equacionou a dívida que tinha com o Montevideo Wanderers-URU pela compra de Bruno Méndez. Dessa forma, o Alvinegro se livra de possível pendência na Fifa e quita os valores na íntegra com os uruguaios. A informação foi divulgada primeiramente pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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No total, o Timão estava devendo 1,5 milhão de dólares (R$ 7,8 milhões na cotação atual) ao Montevideo, referentes a uma parcela atrasada de janeiro, no valor de 1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões), e outra atrasada de junho, no valor de 500 mil dólares (R$ 2,6 milhões). Ambas foram pagas neste mês.

Dessa forma, o Corinthians evita que o caso vá mais uma vez para Fifa, como aconteceu no atraso anterior (referentes a parcelas de 2019), em que o clube teve um prazo para quitar as pendências antes de ser punido pela entidade. Bruno foi contratado no início do ano passado pelo valor de 3,5 milhões de dólares (R$ 18,5 milhões na cotação da época) por 70% de seus direitos.