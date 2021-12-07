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futebol

Corinthians quer renovar com Cássio e Fagner por mais dois anos

Diretoria alvinegra pretende acertar os últimos detalhes nos próximos dias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 12:55

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 12:55

O Corinthians quer renovar por mais dois anos os contratos do goleiro Cássio e do lateral-direito Fagner, jogadores experientes que têm vínculo atual até o fim de 2022. A diretoria já tem conversas adiantadas com os atletas e a tendência é que tudo seja resolvido nos próximos dias. A informação foi publicada inicialmente pelo portal 'Meu Timão'.Cássio tem 34 anos e chegou ao Timão em janeiro de 2012. Até aqui, foram dez temporadas com a camisa alvinegra e nove títulos, entre eles uma Libertadores e um Mundial de Clubes. Atualmente, o arqueiro tem 563 partidas pelo Corinthians.Já Fagner tem 32 anos e iniciou sua carreira nas categorias de base do clube, com chances no time principal a partir de 2006. Em sua primeira passagem, o time brigava contra o rebaixamento, e teve saída conturbada em 2007. O lateral retornou ao Alvinegro em 2014 e está em sua oitava temporada no clube paulista, com 435 jogos.
Crédito: CássioeFagnerdurantetreinodoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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