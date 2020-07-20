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Corinthians quer pagar um mês de salários atrasados antes do Dérbi

Devendo três meses de salário para o elenco, o Timão quer quitar pelo menos um deles antes do clássico desta quarta-feira, segundo afirmou o diretor financeiro do clube...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 16:44

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 16:44

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Semana de Dérbi é especial e o clássico começa fora de campo. Pensando na importância desse jogo, o Corinthians quer dar um alívio ao seus jogadores antes da próxima quarta-feira, já que até lá busca meios para quitar pelo menos um dos três meses de salários atrasados (março, maio e junho).Quem fez essa afirmação foi o diretor financeiro do Timão, Matías Ávila em entrevista ao programa "Mesa Redonda", da TV Gazeta, no último domingo.
- Devemos pagar uma folha até quarta-feira - declarou o dirigente.​Durante a pandemia de coronavírus, o elenco corintiano aceitou o corte de 25% dos salários em carteira. Segundo Ávila, a folha salarial gira em torno de R$ 11 milhões, mas só 75% dela será paga diante do acordo feito com os jogadores.
No mês passado, o atraso já havia chegado a três meses, porém o valor referente ao mês de abril, férias antecipadas por conta da paralisação, foi quitado, deixando somente os meses de março e maio pendentes. Acontece que o mês de junho, que era para ter sido pago no último dia 7, também não caiu na conta dos jogadores, deixando novamente o atraso em três meses.
Embora os atletas já tenham embasamento jurídico para buscar uma rescisão contratual na Justiça, o Corinthians conta com a compreensão do grupo diante dos problemas financeiros do clube, que foram agravados durante a pandemia de coronavírus. Dessa forma, elenco e diretoria têm conversas constantes para que todos fiquem atualizados em relação ao que tem acontecido internamente.

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