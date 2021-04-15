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Corinthians provoca rival com #tbt de título da Recopa Sul-Americana

Após o vice-campeonato do Palmeiras na competição na última quarta-feira, o Timão usou suas redes sociais para provocar dois rivais de uma vez na manhã desta quinta...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 13:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 13:55
Crédito: Eduardo Viana/Lancepress!
A fase dentro e fora de campo não está boa para o Corinthians, mas isso não impede de ter alguns momentos de diversão e provocar os rivais. Dessa vez o alvo foi o Palmeiras por conta da derrota na Recopa Sul-Americana na última quarta-feira, nos pênaltis, mas acabou atingindo também o São Paulo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Jornal espanhol elege as melhores torcidas do mundo! Confira o top 40
Na manhã desta quinta-feira, o Timão usou suas redes sociais para tirar um sarro do Verdão, que ficou com o vice da competição continental. Para isso, relembrou o título da Recopa de 2013, conquistado em cima de outro rival, o São Paulo, com duas vitórias (2 a 1 no Morumbi e 2 a 0 no Pacaembu) . Dessa forma, acabou atingindo duas torcidas em um único post no Twitter.
- Já que hoje é dia de #TBT, Recopa, a gente vê por aqui! - diz a mensagem.

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