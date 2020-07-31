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futebol

Corinthians provoca adversário após vitória e vaga na semi: 'Te dá asas'

Perfil oficial do Timão no Twitter usou o slogan da empresa dona do Red Bull Bragantino para brincar após o apito final do triunfo por 2 a 0, no Morumbi, nesta quinta-feira...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 21:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 21:58
Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
Logo após o apito final da vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Morumbi, o Corinthians utilizou seu perfil oficial no Twitter para provocar o adversário, que era considerado favorito nas quartas de final por ter registrado a melhor campanha da fase de grupos do Campeonato Paulista.A brincadeira postada nas redes sociais faz referência ao famoso slogan da empresa dona do RB Bragantino. Sendo assim, fez uma montagem com uma foto de Jô comemorando o segundo gol da partida e adicionou asas na região das costas do centroavante corintiano, que fez sua reestreia no clube.
- Te dá asaaas... Nosso atacante voltou, Fiel - diz o post no Twitter alvinegro. Com a vitória por 2 a 0, gols de Éderson e Jõ, o Corinthians garantiu vaga na semifinal do Paulistão-2020 para enfrentar o Mirassol, que eliminou o São Paulo na última quarta-feira, na Arena em Itaquera. Novamente o confronto será em jogo único, ou seja, em caso de empate, decisão será nos pênaltis.

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