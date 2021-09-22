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Corinthians prorroga contrato de Fábio Santos e registro já está no BID

Lateral-esquerdo tinha vínculo com o clube até 31 de dezembro de 2021 e estendeu a validade para o fim de 2022 com direito a reajuste salarial. Clube confirmou o acerto...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 16:41

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 16:41
Crédito: Felipe Szpak/Ag. Corinthians
Na tarde desta quarta-feira, um novo contrato de Fábio Santos com o Corinthians foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Em seguida o clube confirmou o acerto com o lateral-esquerdo, cujo novo vínculo é válido até dezembro de 2022, com direito a reajuste salarial não divulgado.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Fábio retornou ao Timão em outubro de 2020 e assinou contrato com validade até dezembro de 2021. Segundo apurou o LANCE!, na época, o jogador chegou com um salário de cerca de R$ 280 mil, bem abaixo do teto estabelecido pelo clube. Esse valor ganhou um aumento na renovação por mais um ano.
Os agentes de Fábio Santos e a diretoria do Corinthians já estavam alinhando a renovação por mais uma temporada há alguns meses. A tendência era que isso seria formalizado apenas após a disputa do Campeonato Brasileiro, mas a questão foi antecipada pelas partes e foi anunciada a extensão contratual.
Aos 36 anos, o lateral-esquerdo é visto como uma peça importante dentro e fora de campo, que tende a ajudar na transição dos jovens e na chegada dos novos jogadores. Além disso, com uma provável saída de Lucas Piton para o futebol europeu nas próximas janelas, o Timão já garante pelo menos um atleta pronto para a função, já que a reposição deve vir das categorias de base.
Em sua primeira passagem, Fábio atuou entre 2011 e 2015, quando conquistou seis títulos, entre eles os mais importantes da história do clube, como a Libertadores de 2012 e o Mundial de Clubes de 2012. Além disso, levantou o Brasileirão-2011 e 2015, o Paulistão-2013, e a Recopa Sul-Americana-2013. O camisa 26 soma 265 jogos e 20 gols anotados pelo Timão.

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