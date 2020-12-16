Corinthians promete 'reciclagem' na comunicação após post homfóbico

Crédito: Reprodução/Twitter

Na tarde da última terça-feira, um comentário feito pelo perfil oficial do Corinthians no Twitter repercutiu de forma desastrosa, uma vez que o conteúdo da postagem teve teor homfóbico para provocar o rival São Paulo. Apesar de o tweet ter sido apagado em seguida, as consequências já haviam tomado as redes sociais. Nesta quarta-feira, o Timão se manifestou em nota oficial e prometeu uma "reciclagem" no departamento de comunicação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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A questão aconteceu em um "quadro" do perfil oficial do Corinthians no Twitter chamado "Fala, Fiel!" em que o "estagiário" das redes sociais interage com os torcedores. Em um dos comentários, um usuário escreveu "freguês em Itaquera e também no.....", deixando espaço para alguém completar. E o complemento do perfil foi o problema, já que o colaborador corintiano postou uma imagem de um panetone para se referir ao Morumbi.

Esse produto natalino é usado há anos para falar do estádio são-paulino, uma vez que a comida é recheada de "frutinhas", com a intenção de fazer uma provocação homfóbica à torcida rival. O comentário foi apagado em seguida, mas o pedido de desculpas demorou aproximadamente duas horas.Pouco antes do pedido de desculpas corintiano, o perfil do São Paulo no Twitter resgatou uma postagem do Corinthians de agosto de 2019, em referência a uma campanha em conjunto dos clubes contra a homofobia e questionou se o combate a esse terrível preconceito não seria feito no dia a dia.

Nesta quarta-feira, após a poeira ter diminuído um pouco, o clube se manifestou por meio de nota oficial e prometeu uma reciclagem no departamento de comunicação, que será transparente para o público e afirmou que já tomou medidas cabíveis em relação ao autor do post homfóbico e ao seu gestor. Além disso, foi suspenso o quadro "Fala, Fiel" por enquanto.

Confira, na íntegra, a nota oficial do Corinthians:

"O Sport Club Corinthians Paulista vem a público esclarecer as medidas já executadas e as que serão tomadas depois do incidente da tarde da última terça (15.dez), que envolveu comentário homofóbico numa rede social.

1. A postagem foi apagada pelo próprio colaborador que a pôs no ar, tão logo informado das interpretações possíveis;

2. Em seguida, a Comunicação do clube postou um pedido de desculpas em sua rede social, em respeito aos torcedores rivais, aos nossos patrocinadores e à imensa nação corinthiana;

3. Esta manhã foram tomadas medidas cabíveis em relação ao colaborador responsável pela postagem, incompatível com os valores representados pelo Corinthians, bem como em relação ao seu gestor;

4. Consciente de que é preciso estabelecer as bases de uma nova cultura – não só para um colaborador, mas para TODA a equipe da Comunicação –, o clube instalará imediata e permanentemente uma reciclagem de todos os profissionais da área, com conversas e palestras a respeito de boas práticas de Comunicação e Responsabilidade Social, envolvendo entidades e pensadores de causas pertinentes à missão do Corinthians;

5. O clube dará conhecimento ao grande público da cada etapa dessa reciclagem;

6. Por decisão do gestor da equipe nas redes sociais, o quadro "Fala, Fiel", que promove interações em tempo real com os torcedores no Twitter, fica suspenso até a conclusão das medidas anunciadas acima.