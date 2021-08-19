Corinthians programa live especial do aniversário de 111 anos do clube

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

Daqui pouco mais de dez dias, em 1º de setembro, o Corinthians completará 111 anos de sua fundação e o clube prepara atrações para a data, como uma live com convidados especiais, sendo alguns deles divulgados nesta quinta-feira nas redes sociais. Além disso, são previstos anúncios importantes na data.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em post no Twitter, nesta tarde, o Timão confirmou a presença de três personalidades para a live de aniversário: o ex-jogador Ronaldo Giovanelli, o streamer Gaules e o youtuber Favelado Investidor. No entanto, as atrações não vão parar por aí e o clube promete trazer mais novidades nos próximos dias.

A expectativa é de que o Alvinegro também faça alguns anúncios importantes relacionados a patrocínios e novas receitas, o que foi adiantado pelo superintendente de comunicação do clube, José Colagrossi Neto, no Twitter.

- No aniversário do clube, ao vivo, diretamente da Neo Química Arena, a maior LIVE da história do clube. Grandes celebridades, shows de música, jogadores, ex-jogadores, muitas surpresas e anúncios importantes. A FIEL VAI INVADIR! - avisou o dirigente, em seu perfil oficial, no último sábado.Vale lembrar que na mesma data, no ano passado, o Corinthians armou uma festa, também em uma live, para anunciar a Neo Química como a detentora dos naming rights da Arena de Itaquera. Na época, Duilio Monteiro Alves, atual presidente corintiano, ocupava o cargo de diretor de futebol, enquanto o mandatário ainda era Andrés Sanchez, que hoje não está no dia a dia do clube.