Corinthians prepara o anúncio de novos patrocínios para a camisa

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians tem se movimentado nos bastidores para reforçar o elenco, mas não só. A diretoria também se mexe para buscar novas receitas para o clube, principalmente na camisa, em que há espaços vagos a serem preenchidos. Os anúncios devem acontecer no dia 1º de setembro, aniversário do clube, quando haverá uma live de celebração. A projeção é de grande aumento dessas verbas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Por enquanto, os detalhes dos negócios estão sendo mantidos em sigilo. No entanto, a empresa de combustíveis ALE, que já patrocinou a barra frontal da camisa, é favorita para voltar a ser parceira do clube, mas desta vez estampando o peito, no espaço entre o escudo e a logomarca da Nike. Anteriormente, a Hapvida, cujo contrato se encerrou, ocupava o local.

Somente nessa propriedade, a diretoria corintiana já projeta um aumento substancial nas receitas. Ainda não é possível cravar que isso irá acontecer, pois o assunto tem sido tratado com extremo sigilo, mas de fato há conversas para a ALE voltar para a camisa e tudo se encaminha para o desfecho positivo.Outro espaço vago no uniforme é a barra frontal da camisa. Desde a saída da ALE, há alguns meses, o local é ocupado pela logo da Corinthians TV, mas não há retorno financeiro para o clube. A empresa que irá estampar sua marca no local também tem negociações avançadas com o Timão, mas seu nome também é mantido em sigilo, ainda mais severo do que o caso do peito.

Segundo apurou o LANCE!, estima-se que uma dessas propriedades estejam sendo negociadas por algo entre R$ 7 milhões e R$ 8 milhões. Esse valor seria praticamente o dobro do que era pago em contratos anteriores nos mesmos locais da camisa. Isso tudo fará com que o Corinthians tenha um uniforme ainda mais valorizado, ajudando no fluxo de caixa do clube em 2021.

A projeção é encerrar o ano com uma receita de R$ 70 milhões a R$ 100 milhões em contratos de marketing, que envolvem patrocínios de camisa, outras propriedades do clube, licenciamentos e parcerias comerciais.

Confira quais são os patrocinadores atuais do uniforme do Corinthians: