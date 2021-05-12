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Corinthians poupa seis titulares para 'decisão' na Sul-Americana; confira relacionados e provável time

Mancini indica prioridade para o Paulistão e preserva seis jogadores que atuaram contra a Inter de Limeira. Fagner, João Victor, Jemerson, Gabriel, Ramiro e Luan ficam no Brasil...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 13:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 13:05
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após se classificar para a semifinal do Paulistão, o Corinthians parece ter definido sua prioridade na temporada ao divulgar a lista de relacionados para enfrentar o Peñarol-URU, em uma "decisão" pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Isso porque Vagner Mancini decidiu poupar seis titulares que venceram a Inter de Limeira na última terça-feira, na Neo Química Arena.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Fagner 400 jogos! Veja jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians
Dos atletas que iniciaram o duelo pelas quartas de final do estadual, Fagner, João Victor, Jemerson, Gabriel, Ramiro e Luan ficaram no Brasil e não viajam para o Uruguai, ou seja, mais da metade do 11 inicial do treinador foi preservado para o confronto que pode selar a eliminação do Timão na competição continental. Uma vitória recoloca os brasileiros na briga.
No entanto, diante da maratona enfrentada nesta semana, o técnico corintiano, em conjunto sua comissão e a diretoria, parecem ter definido qual será a prioridade do Corinthians e tudo indica que é o Paulistão, no qual está a uma partida de garantir vaga na decisão. Mesmo assim, atletas titulares como Cássio, Raul Gustavo, Lucas Piton, Otero e Cauê estão na lista para a viagem.Entre as baixas no departamento médico, Mancini ainda segue sem contar com Cantillo, que está em tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e permanece no Brasil com os demais poupados do duelo no Uruguai pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Um provável Corinthians para pegar o Peñarol é: Cássio; Mandaca, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Camacho e Roni (Xavier); Gustavo Mosquito, Gabriel Pereira e Mateus Vital (Otero); Cauê (Jô).
Confira os relacionados do Timão para a partida:
Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos e Lucas PitonZagueiros: Bruno Méndez, Gil, Léo Santos e Raul GustavoMeias: Adson, Araos, Camacho, Gabriel Pereira, Mandaca, Mateus Vital, Matheus Araújo, Otero, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Cauê, Gustavo Mosquito, Jô, Léo Natel e Rodrigo Varanda

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