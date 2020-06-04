Corinthians pode usar atletas do sub-23 se calendário apertar no retorno

Crédito: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

Ainda não há uma data para a volta do Corinthians aos treinos, nem prazo para o retorno das competições, no entanto o clube já pensa em alternativas projetando como será o cenário quando os jogos forem retomados. Uma das preocupações é o calendário apertado, com pouco tempo entre uma partida e outra. Para conseguir dar conta dessa maratona, uma possibilidade é reforçar o elenco, mas buscando peças dentro de casa: no time sub-23.

Isso porque a expectativa é de que torneios como Paulistão, Brasileirão e Copa do Brasil sejam concluídos sem alterações em seu sistema de disputa, ou seja, em seis meses (ou menos) serão encaixados jogos de um ano inteiro, o que deve fazer alguns times disputarem três ou mais partidas por semana. Não há preparo físico que possa aguentar essa maratona e um rodízio deverá ser feito.

De acordo com o diretor de futebol do Timão, Duílio Monteiro Alves, em entrevista ao GloboEsporte.com, caso a CBF não divulgue um calendário para a categoria sub-23, ela poderá servir de apoio para o time de Tiago Nunes enfrentar a possível maratona de jogos no retorno do futebol.

- A gente ainda aguarda a comunicação da CBF para saber se terão campeonatos. Não sabemos quando e como vai ser a volta, se vamos jogar a cada dois dias. É uma categoria que pode nos ajudar se tiver maratona de jogos, estamos aguardando definição se haverá campeonato. Se não, emprestar atletas para que não fiquem parados até o fim do ano.E MAIS:No 'Dia da Bicicleta', Corinthians relembra pinturas de Neto e DaniloCorinthians desmente 'fake news' sobre queda no número de sóciosFutsal do Timão recebe treinamento virtual de Inteligência EmocionalNeto detona zagueiro que pode deixar o Corinthians: 'Você não tinha nem que ter vindo'Diretor do Corinthians diz que monitora diariamente situação de JôCorinthians não perde mata-mata para o São Paulo há exatos 20 anosO sub-23 do Corinthians foi criada em 2019 com o objetivo de abrigar atletas formados na base que estouraram a idade, além de poder ser usado para que jogadores que estejam sem espaço no profissional possam atuar com mais frequência. Sem contar que pode servir como fonte para o treinador do principal buscar peças das quais esteja precisando. No entanto, para 2020, com a paralisação do futebol, nenhuma competição foi disputada até aqui.

Pouco antes de estourar a pandemia de coronavírus no Brasil, Tiago Nunes chamou os times sub-20 e sub-23 para treinar com os profissionais. Na atividade, que foi fechada para a imprensa, o técnico chegou a testar alguns jovens da equipe de aspirantes junto com os atletas do principal. A ideia é alinhar as ideias de jogo e o método de trabalho com essas categorias.

- Já deixei claro internamente que quero valorizar muito a equipe sub-23.Temos que ter um processo lógico na formação, sem pular etapas. Me considero um cara experiente para lidar com os jovens. Uma competição muito dura como a Copinha é um bom desafio para eles porque jogam sob pressão. Mas, ao mesmo tempo, precisam no mínimo conviver e disputar competições já profissionais para depois fazerem parte da equipe fixa principal. Então, quero usar bastante a equipe sub-23 - declarou Tiago no início deste ano.

E essa "garimpagem" já rendeu um "fruto" nesta temporada: o atacante Nathan, artilheiro da equipe sub-20 no ano passado. Sem espaço na equipe profissional, o centroavante foi cedido ao time sub-23 e, depois de se destacar nos treinamentos, ganhou uma oportunidade de ser relacionado para o jogo contra o Novorizontino, pelo Paulistão, porém ele não saiu do banco.