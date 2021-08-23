Corinthians pode tentar empréstimo de Willian e divisão de salários com o Arsenal

Na tarde desta segunda-feira, foi revelado o interesse do Corinthians por Willian, que atualmente defende o Arsenal. O negócio, considerado difícil por ambas as partes, ainda não teve proposta oficial, mas o Timão estuda as possibilidades para fazer uma oferta ao clube inglês. Um empréstimo com divisão de salários é algo que pode ser colocado no papel nessas conversas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Atualmente, o salário recebido pelo meia-atacante é totalmente fora da realidade dos clubes brasileiros, o que forçaria o jogador a diminuir muito os seus vencimentos. Ele ainda tem mais dois anos de contrato com o Arsenal, que quer a sua saída, já que está sem espaço no elenco.
Pensando nisso, o Corinthians, que tem um enorme interesse em repatriar Willian, pensa em propor ao clube inglês um empréstimo pelo jogador. Sendo que os salários seriam divididos durante o período, que deve ser de um ano.Além da complexidade do negócio, há ainda o fato de a janela de transferências internacionais para o Brasil se encerrar em 30 de agosto. Ou seja, as tratativas precisam ser rápidas, pois o prazo limite é curto.
O interesse do estafe de Willian é ele permaneça na Europa, onde ainda tem mercado. No entanto, não está descartada uma volta ao Brasil dependendo do que se apresentar nos próximos dias. É com essa esperança que o Timão conta para concretizar esse sonho de trazer de volta um Filho do Terrão.
Hoje com 33 anos, Willian disputou 41 jogos e marcou dois gols pelo Timão antes de ser vendido ao Shakhtar Donetsk-UCR. De lá ele foi negociado com o Anzhi, da Rússia, que o transferiu para o Chelsea, antes de chegar no Arsenal.