Corinthians pode tentar empréstimo de Willian e divisão de salários com o Arsenal

Crédito: KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL / AFP

Na tarde desta segunda-feira, foi revelado o interesse do Corinthians por Willian, que atualmente defende o Arsenal. O negócio, considerado difícil por ambas as partes, ainda não teve proposta oficial, mas o Timão estuda as possibilidades para fazer uma oferta ao clube inglês. Um empréstimo com divisão de salários é algo que pode ser colocado no papel nessas conversas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Atualmente, o salário recebido pelo meia-atacante é totalmente fora da realidade dos clubes brasileiros, o que forçaria o jogador a diminuir muito os seus vencimentos. Ele ainda tem mais dois anos de contrato com o Arsenal, que quer a sua saída, já que está sem espaço no elenco.

Pensando nisso, o Corinthians, que tem um enorme interesse em repatriar Willian, pensa em propor ao clube inglês um empréstimo pelo jogador. Sendo que os salários seriam divididos durante o período, que deve ser de um ano.Além da complexidade do negócio, há ainda o fato de a janela de transferências internacionais para o Brasil se encerrar em 30 de agosto. Ou seja, as tratativas precisam ser rápidas, pois o prazo limite é curto.

O interesse do estafe de Willian é ele permaneça na Europa, onde ainda tem mercado. No entanto, não está descartada uma volta ao Brasil dependendo do que se apresentar nos próximos dias. É com essa esperança que o Timão conta para concretizar esse sonho de trazer de volta um Filho do Terrão.