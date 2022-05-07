Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians pode sonhar com a aquisição em definitivo do meia Maycon; entenda

Situação, no entanto, dependeria de engenharia financeira e movimentação de mercado, até o então, inédita na ‘gestão Duílio’...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 08:00
É difícil, mas dá para o Corinthians sonhar em ter o meia Maycon mesmo após o fim do empréstimo com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que acontece em dezembro deste ano.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoO Diretor Financeiro corintiano, Wesley Melo, explicou que uma movimentação como essa passaria por um estudo administrativo, de planejamento e que também pelo departamento de futebol corintiano.
- Sobre o Maycon, existe a possibilidade de aquisição. O que a gente faz é, se o professor precisa tecnicamente daquele jogador, indica, vê como fundamental, o presidente Duílio entenda que é importante, ele demanda para que eu faça as contas, para saber se da para fazer um planejamento financeiro ou se o passo é maior que a perna. Essa análise é sempre feita individualmente e sempre levando em consideração o orçamento, posição de caixa e planejamento estratégico. É possível contratar um jogador desse nível? É possível. Vamos fazer as contas, se couber no nosso orçamento a decisão é do presidente, mas ele é inteligente e só vai tomar uma decisão se tiver condições de pagar – destacou Wesley Melo em entrevista coletiva concedida na última sexta-feira (6).
O Corinthians segue um momento de austeridade financeira, mesmo com o superavit orçamentário de R$ 5,6 milhões e a redução de 4% na dívida, o seu endividamento segue superior a R$ 900 milhões. Até por isso, desde o início da gestão atual, presidida por Duílio Monteiro Alves, a estratégia de mercado adotada pelo futebol é a busca por jogadores livres de contrato, para que não seja necessário pagamento de direitos econômicos, ou até mesmo situações de empréstimo como a de Maycon.
Contudo, o camisa 5 poderia ser o primeiro jogador da atual administração corintiana ‘abrir exceção’, devido a sua importância desde o retorno ao clube alvinegro, no fim de março.
Um fator que pode pesar positivamente para uma possível movimentação de marcado para aquisição de Maycon pelo Corinthians, no fim do ano, é um controle financeiro grande durante esta temporada e uma previsão orçamentária para 2023 que caiba investimentos.
Por outro lado, o meia tem contrato com o Shakhtar até dezembro de 2025 e saiu do clube europeu por um momento extremo, que é o conflito entre ucranianos e russos. O período vivido pelo volante no Velho Continente era um dos melhores desde a chegada do atleta, em 2018, e por tudo isso dificilmente o clube de Donestk irá se desfazer com facilidade do jogador.
Enquanto isso, Maycon segue demonstrando importância para o Timão. Em seu retorno, o corintiano fez oito jogos, somente um entrando no decorrer do jogo, justamente a sua reestreia pelo Timão, contra o Always Ready, na Bolívia. Além disso, marcou os dois gols da vitória corintiana por 2 a 0 sobre o Boca Juniors, da Argentina, pela Libertadores, na primeira vez que o jogador fez um ‘doblete’ na carreira.
Transitando entre a primeira e a segunda faixa do meio-campo, Maycon tem apresentado ao Corinthians um leque raro, que une boas condições físicas como alta qualidade técnica.
Crédito: MaycontemdoisgolsmarcadosdesdeoseuretornoaoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: entenda o que é o Estatuto dos Direitos do Paciente
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados