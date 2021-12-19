Corinthians pode pegar Boca Juniors, River Plate, Nacional-URU ou Peñarol na fase de grupos da Libertadores

O Corinthians conquistou a tão sonhada vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2022 e agora já começa a projetar quem serão os adversários na competição continental. É aí que vem a preocupação, uma vez que pelas diretrizes da Conmebol, é possível saber que o Alvinegro vai cair com um cabeça de chave não brasileiro e os quatro candidatos são clubes gigantes.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Com a entrada do Athletico-PR no Pote 1, são quatro os brasileiros que são cabeças de chave: Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG são os outros três. O Timão, no Pote 2, não poderia entrar no grupo de nenhum deles. O Cerro Porteño-PAR (estava no Pote 1), foi realocado de pote por conta dessa "reclassificação" do Furacão, campeão da Sul-Americana e melhor ranqueado.

Sendo assim, sobram quatro possibilidades do Pote 1 para o Corinthians pegar na fase de grupos: Boca Juniors-ARG, River Plate-ARG, Nacional-URU e Peñarol-URU, todos adversários pesados e com enorme história na competição, ou seja, o Alvinegro sabe que pegará "chumbo grosso" logo no início da participação.

Vale lembrar que em 2021, na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Timão caiu na chave do Peñarol-URU e acabou eliminado com duas derrotas contundentes para os uruguaios. Naquela época, porém, a equipe ainda não tinha os reforços de Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian.

O Corinthians ainda terá mais dois adversários sorteados para o grupo, que virão do Pote 3 e do Pote 4. No 3 há sete possibilidades, com exceção do Red Bull Bragantino e de algum clube que for do mesmo país do cabeça de chave. No 4, entre outros, estão aqueles clubes que saem da fase preliminar. O sorteio da fase de grupos acontece no dia 23 de março, em Assunção, no Paraguai.