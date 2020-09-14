Corinthians pode enfrentar o Bahia sem centroavante de ofício; entenda

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians terá apenas dois treinamentos para se preparar para enfrentar o Bahia, na próxima quarta-feira, pela 11ª rodada do Brasileirão-2020 e Dyego Coelho pode ter um baita problema para escalar o time titular. Isso porque ele pode não contar com seus centroavantes do elenco, que têm participação indefinida no duelo. Sendo assim, uma nova alternativa deve ser buscada.A indefinição se dá, principalmente, pela possibilidade de Jô ser punido pelo STJD, em julgamento que ocorre nesta segunda-feira, às 14h, por conta de uma suposta agressão do corintiano no zagueiro Diego Costa, do São Paulo. A procuradoria do órgão denunciou o atacante por considerar que ele agrediu o rival com um soco, que não foi identificado pela arbitragem do clássico.

Essa punição, caso o tribunal confirme a agressão denunciada, pode ser de quatro a 12 jogos. É claro que o Corinthians ainda poderá tentar um efeito suspensivo, que liberaria o jogador até o julgamento do recurso, caso o clube não aceite a decisão do STJD. Ainda assim, a possibilidade de perder o centroavante é real e será preciso encontrar um plano B para isso.A necessidade é agravada pelo fato de o outro centroavante do elenco, Mauro Boselli, estar fora de combate por conta de uma entorse no tornozelo direito. O jogador se encontra em tratamento e já foi desfalque nos últimos dois jogos do Timão. Dificilmente o argentino terá condições de estar disponível na próxima quarta-feira. Sendo assim, ele é mais uma incógnita para a posição.

Perguntado em coletiva virtual sobre a possibilidade de ter essa lacuna a resolver para a partida da 11ª rodada, Dyego Coelho disse já ter um "plano B" para essa situação e não descarta a utilização de jovens da base. Mesmo assim, ele prega cautela, e prefere aguardar o desenrolar dos casos para agir.

- Nós temos dois atacantes de área, se isso vier a acontecer, a gente tem que ter um plano B e a gente já tem isso, mas vamos esperar acontecer primeiro, trazer alguns meninos já estava na nossa pauta, então é esperar acontecer para a gente colocar em prática o nosso plano - explicou o treinador alvinegro.