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futebol

Corinthians perde para um time boliviano pela primeira vez na história

Derrota por 2 a 0 para o Always Ready, na estreia da Libertadores, quebrou tabu histórico do Timão...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 00:45

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 00:45

Antes desta terça-feira (5), o Corinthians nunca havia perdido uma partida contra equipes bolivianas em seus 111 anos de história. Porém, o tabu caiu com o revés por 2 a 0 para o Always Ready, em La Paz, pela primeira rodada do Grupo E da Libertadores na edição deste ano.E foi pela principal competição interclubes da América do Sul, que o Timão havia enfrentado clubes da Bolívia nas outras vezes.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians na Libertadores> GALERIA - Elencos mais valiosos da fase de grupos da Libertadores 2022> GUIA - Tudo o que você precisa saber sobre o Timão na Libertadores
Até a derrota para o Always, haviam sido seis jogos, com quatro vitórias e dois empates.
O confronto diante dos Albirojos foi o primeiro entre os clubes na história. Antes, o Alvinegro do Parque São Jorge havia encarado Jorge Wilsterman, The Strongest e San José, nas edições de 1999, 2003 e 2013 da Libertadores, respectivamente.
O Corinthians já tem um novo encontro marcado contra o Always Ready, será no dia 26 de maio, na Neo Química Arena, em Itaquera, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores.
Confira todos os jogos do Corinthians contra clubes bolivianos na história:
1999 - Jorge Wilstermann 1 x 1 Corinthians - Felix Caprilles, em Cochabamba, na Bolívia - oitavas de final da Libertadores (ida)​1999 - Corinthians 5 x 2 Jorge Wilstermann - Pacaembu - oitavas de final da Libertadores (volta)​2003 - Corinthians 4 x 1 The Strongest - Pacaembu - terceira rodada da fase de grupos da Libertadores​2003 - The Strongest 0 x 2 Corinthians - Hernando Siles, La Paz (Boívia) - sexta rodada da fase de grupos da Libertadores​2013 - San José 1 x 1 Corinthians - Jesús Bermudez, Oruro (Bolívia) - primeira rodada fase de grupos da Libertadores​2013 - Corinthians 3 x 0 San José - Pacaembu - sexta rodada da fase de grupos da Libertadores
2022 - Always Ready 2 x 1 Corinthians - Hernando Siles, La Paz (Bolívia) - primeira rodada fase de grupos da Libertadores
Crédito: NoprimeiroduelocontraoTimão,AlwaysReadyvenceynaBolívia(Foto:Staffimages/CONMEBOL

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