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futebol

Corinthians perde para o Vitória em Salvador no Brasileirão sub-20

Timãozinho perde por 2 a 1 para a equipe baiana e fica na vice-liderança da competição, com 19 pontos. O atacante Walisson marcou o gol dos comandados de Dyego Coelho...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 19:26

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 19:26

Crédito: Divulgação/Corinthians
Na tarde deste domingo (01), o Corinthians visitou Salvador e enfrentou o Vitória, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A derrota sobre o adversário baiano por 2 a 1, deixou o Corinthians com 19 pontos, e fez a equipe de Dyego Coelho perder a liderança da competição.
A partida começou com o controle de jogo da equipe mandante, nos dez primeiros minutos, o goleiro Matheus Donelli teve trabalho em dois ataques do rubro-negro Baiano. O Vitória abriu o placar após chute de fora da área do meia Samuel aos 15 minutos, com a bola entrando no ângulo de Matheus Donelli. Na volta do intervalo, o Vitória continuou na pressão e aumentou o placar. Eduardo bateu falta rasteiro do lado esquerdo do ataque, a bola passou por todo mundo e entrou na meta corintiana. No fim da partida, aos 41 minutos, Walisson chutou pela ponta direita, a bola desviou na zaga e encobriu o goleiro do Vitória, dando números finais ao jogo.
Pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão enfrentará o Fluminense nesta quarta-feira (04), às 15h30, com transmissão para todo o Brasil pelo Sportv.

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